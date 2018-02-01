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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу, забитому на 11-й секунде матча

сегодня, 00:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (2:0)
Голы: Эриксен 1, Джонс 28 (автогол).

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дембеле (Ваньяма 90+1), Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хонг-Мин (Ламела 80), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Янг, Погба (Мата 63), Матич, Лингард (Феллаини 63 (Эррера 70)), Лукаку, Санчес, Марсьяль.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Дембеле 13, Джонс 38, Янг 73, Алли 85.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:27
Выгонят нужно этого переводчика...пригласите Карло Анчелоти.Вчера М.Ю ничего не показал..интересно, что он сказал "особенный " после матча...кого обвинил..он же так и делает.
KINGSof10
KINGSof10
сегодня в 11:53
зато есть конгениальное приобретение Санчеса, просто конгениальное, Орсен же тем временем к Мхитаряну прикупил ещё и молодого Обамеянга
145532
145532 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 11:46
Мю был никакой ,он пенальти не заслужил и победы уж точно ,Тоттенхем ещё больше мог забить ,а если уж пенальти считать ,то Тоттенхему тоже надо было дать ,когда подкат был
Ron09
Ron09 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 11:38
Почёму Мю вообще не играла?
матос
матос
сегодня в 11:04
отличный результат , с победой уверенной шпоры. надеюсь это еще не последнее поражение манков)
lobsterdam
lobsterdam ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:38
Владимир Ушаков:
Случайный результат,который ни на что для МЮ не влияет,ну и с голами повезло шпорам,и да судья тот еще клоун,не дал чистый пенальти за игру рукой корейца, да как минимум 2 костоломов надо было удалять
алли с кейном
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:37
снесла курочка два яичка, одно сама, а другое дядя Джонс помог!
Foxes
Foxes ответил Владимир Ушаков
сегодня в 10:04
Владимир Ушаков:
Случайный результат,который ни на что для МЮ не влияет,ну и с голами повезло шпорам,и да судья тот еще клоун,не дал чистый пенальти за игру рукой корейца, да как минимум 2 костоломов надо было удалять
Твои слова?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МЮ - клуб Победитель и никого не боится, а Очкованием занимаются клубы типа Тоттенхэма, Лестера и других середняков и аутсайдеров
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:52
Случайный результат,который ни на что для МЮ не влияет,ну и с голами повезло шпорам,и да судья тот еще клоун,не дал чистый пенальти за игру рукой корейца, да как минимум 2 костоломов надо было удалять
Zametka
Zametka
сегодня в 09:25
в принципе ничего удивительного не произошло, результат был ожидаем) у МЮ нет центральных защитников уровня АПЛ, 1 Валенсия и тот фланговый. Неужели нельзя купить нормальных защитников ??? При Ван Гале не купили и при Моуре тоже(
AlexBang
AlexBang ответил dzvinka
сегодня в 09:22
Видимо Погба уехал за новой краской для волос со своим агентом, пока что он напоминает Балотелли, зарывает талант постепенно.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 08:50
    starche
    starche
    сегодня в 08:46
    Бездумная и жутко пропиаренная покупка игрока, который уже и в Арсенале ничего стоящего не показывал.
    starche
    starche
    сегодня в 08:44
    С помощью Санчеса удалось оставить ворота Тоттенхэма в неприкосновенности! ))) Браво!
    Светлый путь
    Светлый путь ответил RMUKMU
    сегодня в 07:56
    RMUKMU:
    Ужас! Самый простой матч Тоттенхэма в этом сезоне. Очень хочется линчевать Санчеса, Погба, Смоллинга и Моуриньо. И навсегда запретить Янгу играть в защите. Марсьяль справа и Лингард вместо Эрреры странные решения. Санчес, Погба и Янг слева это вообще идиотизм. И как вишенка на торте - два ******** у микрофона. Весело начался год: Моура продлили, Санчеса купили. Дальше будет ещё жёстче.
    Смирисись ваш юнайтед это дно!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 07:49
    Я такого униденря ещё не видел))
    Шпоры росто играли в одну калитку и могли даж 6-0 выиграть.
    МЮ это днище. Так же как и Реал.
    Mister_Leo
    Mister_Leo
    сегодня в 07:27
    Мю и Сити могут позволить себе тратить любые деньги , но куда тратит Мю? в атаке 10 человек ещё покупают Санчеса , среднего уровня игрока и платят больше всех в клубе , который для начала заслужил бы их ... трансферная политика покупать всё что сияет , а лучше то играть не стали ..
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:09
    И с ЭТИМ "тренером" продлили контракт!
    Светлый путь
    Светлый путь
    сегодня в 06:51
    Маурылью удули!Ура Ура Ура!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 06:43
    Клоуна и его команду опять унизили!
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 06:41
    Тоттенхэм сильнее,это понятно
    Dark MU
    Dark MU
    сегодня в 06:09
    Нужны нормальные защитники, а Моур покупает атакующих игроков..
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 05:57
    Жозе Лажала! Не работает и не играет его МЮ как надо.. приходиться видеть что видеть.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 05:32
    Ничего, бывает и такое.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:24
    от великого до смешного...
    yudin_duda
    yudin_duda
    сегодня в 05:16
    Защита провела очередной прекрасный матч...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:22
    Эта победа совсем не удивляет.
    Legendary Liverpool
    Legendary Liverpool
    сегодня в 02:15
    Гы гы гы
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 02:06
    МЮ сегодня облажался по полной. Шпор с победой!
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 01:46
    Славно покуражились , муму выглядели бледно
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