«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу, забитому на 11-й секунде матча

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (2:0)
Голы: Эриксен 1, Джонс 28 (автогол).
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дембеле (Ваньяма 90+1), Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хонг-Мин (Ламела 80), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Янг, Погба (Мата 63), Матич, Лингард (Феллаини 63 (Эррера 70)), Лукаку, Санчес, Марсьяль.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Дембеле 13, Джонс 38, Янг 73, Алли 85.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
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уже писал кто-то есть такая чуйка что манки узнав про 0-3 у пенсов не стали пукан свой рвать
уже писал кто-то есть такая чуйка что манки узнав про 0-3 у пенсов не стали пукан свой рвать