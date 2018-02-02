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Германия. Бундеслига 2017/2018, 21 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд---
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Михайличенко: «Россия не заслуживает проводить чемпионат мира»

сегодня, 08:20

Бывший полузащитник сборной СССР, заслуженный тренер Украины, а ныне спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко считает, что Россия не заслужила права проводить ЧМ-2018:

«Если я скажу, что хочу, чтобы у России отобрали право проведения ЧМ, то это прозвучит злобно. Но я считаю, что они его получили незаслуженно. Мне так кажется.

Очень жаль, что сборная Украины туда не едет. Не в Россию, а на чемпионат мира. А как оно будет – мне трудно сказать. Но, конечно же, я считаю, что своим поведением, и не только по отношению к Украине, но и по отношению ко всей Европе и миру, Россия не заслуживает проводить ЧМ-2018».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность бойкотировать мундиаль в России.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:32
У вас у скакунов вообще нечего проводить
cska.78
cska.78
сегодня в 12:25
Еще один вылез!
77rust77
77rust77 ответил Антибиотик111
сегодня в 12:23
Я тебе одно скажу никогда и никто не проголосует в Калининграде за отделение от России,потому что почти все Калининградцы были в Европе и видели что там творится
Egorium
Egorium
сегодня в 12:23
Зато Украина заслужила проводить чемпионат Европы, после которого только все плюются.
77rust77
77rust77 ответил ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 12:21
Первым нарушила Украйна ,когда захотела впустить НАТО,предупреждали уговаривали но Украйна раздвинула ножки перед США,вот и получили по попе от России,во вторых я не поиму народ Украины такой не далекии что не понимают как их разводят,Порошенко кричит что мы не покупаем газ у России а покупаем у Европы, вопрос очень простой у кого покупает Европа,То что Европа покупает у России и перепродаёт Украине этот ж газ никого не волнует,и то что каждый квартал Украйна на 1 млрд переплачивает за газ тоже,Украйна наверно такая богатая что может себе это позволить или народ этого не понимает,им подавай США,Вы наверно забыли где США там война и проблемы
Антибиотик111
Антибиотик111 ответил agidel2012
сегодня в 11:54
Что бы ты запел,если бы Германия вернула по праву свой Кенигсберг.Ведь если бы проводили там референдум,только честный,то 99% жителей той области захотели бы войти в состав ФРГ.Ведь где уровень жизни России и Германии ты надеюсь еще понимаешь?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил нечитайло
сегодня в 11:52
нечитайло:
Что бы уважаемый пел интересно если бы Украина пробивать? Или они все ровно бы не поехали, вдруг всю сборную представляли будут считать, зачем вообще начали отборочный компанию, они сейчас напоминают шкала из маугли-не достался кусок и начали 62о отличаться.
Что за галиматья, г-н Нечитайло? Вы сами-то поняли, что написали? ...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:51
Когда-то в Советском Союзе был Михайличенко - теперь Мих**личенко.
Трусливый Бегимотик
Трусливый Бегимотик
сегодня в 11:49
пропаганда подъехала
борька
борька
сегодня в 11:43
Не леь в политику,следи за футболом! И не пиши чушь!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 11:25
Как людей меняет время, просто кошмар, пропаганда и одурманивание игроют большую роль в нашей жизни.
starche
starche
сегодня в 11:16
Вылез из клозета...........полезай обратно!
ГЛАД ВАЛАКАС
ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 11:07
Михайличенко прав ни убавить ни прибавить, то что фифа дала право провести чм россии большая ошибка, схожая с решением МОК доверить проведение олимпиады 1936 года в фошистской германии...
pereletnii
pereletnii
сегодня в 11:05
Лучше бы озаботился о украине,в Киеве созданы дружины из числа радикалов пс и азова и разного хулиганья,патронаж авакова тобишь мвд,лозунг простой,мы принесем порядок с использованием силы!
Это просто жесть! Скоро наши 90-е переплюнут,каждый день что то или кого то взрывают,убивают,дно пробито,но демагоги аля михаличенко парашенко будут гутарить о плохой и ничего не заслуживающей России!
pereletnii
pereletnii
сегодня в 10:58
собаки тявкуют,караван идет вперед!
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 10:57
Пройдёт несколько лет и этим оракулам будет стыдно за свои слова.
Только слово - не воробёй
vistory
vistory
сегодня в 10:55
Тренер некудышний, но демагог из него получится.
pereletnii
pereletnii
сегодня в 10:55
Что с ними там сделали? Злость,зависть и неадекватность,эти чуства охватили их сознание.
Просто ужасно и печально,реально правы те кто говорит про кастрюли на голове.
memphis
memphis
сегодня в 10:51
Порошенко ему отсыпал своих конфет вот и поёт
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 10:46
Капитан Смoллетт:
В чем-то есть правда в его словах, абстрагируясь от политики, если учесть сколько денег было выделено на объекты типа зенит-арены, то я не думаю что россиянам нужен такой чм, вряд ли имеет смысл проводить спортивные мероприятия уровня чемпионата мира и олимпиады, когда в некоторых (а точнее в большинстве) регионов толком нет инфраструктуры, школ больниц и т.д. такие праздники уместны, когда в стране порядок и больше некуда тратить деньги...
Вообще-то, нормальные страны на чемпионатах мира зарабатывают огромные деньги. Поэтому и ведётся такая ожесточенная борьба за право их проведения. А Лесику стоит меньше заглядывать в стакан и давать оценку происходящему , как бы конъюктурно она не звучала.
К сожалению, лучшие президенты и премьеры уже работают таксистами и тренерами по футболу.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:38
Что бы уважаемый пел интересно если бы Украина пробивать? Или они все ровно бы не поехали, вдруг всю сборную представляли будут считать, зачем вообще начали отборочный компанию, они сейчас напоминают шкала из маугли-не достался кусок и начали 62о отличаться.
ГЛАД ВАЛАКАС
ГЛАД ВАЛАКАС ответил agidel2012
сегодня в 10:36
agidel2012:
По поводу Крыма скажем так - с 1783 года он принадлежал России. В 1954 году по решению советского руководства (хохла Никиты Хрущева) был передан Украинской ССР. При этом у Российского народа об этом никто не спросил, хотим ли мы отдавать Крым Украине. Но так как это было одно государство, то особо никто не спорил. Да и Крым объявили всесоюзной здравницей. Но когда в 1991 году Союз распался Крым по праву должен был вернуться в состав России. Но тогда в РФ к власти пришел пьяница Ельцыл и его заботило совсем другое, про Крым он и не думал. Кстати при развале СССР Украинское руководство было не против вернуть Крым России, лишь бы стать самостоятельным государством, но Россия в лице Ельцына по этому поводу промолчала и Крым остался за Украиной. В феврале—марте 2014 года справедливость восторжествовала и было осуществлено присоединение Крыма к Российской Федерации. Все честно по моему. Да и Украинцы сами виноваты, не легли бы под пиндосов, поддерживали бы братские отношения с Россией (народ то практически один) и был бы Крым в составе Украины по сей день.
если что сама россия в 98 году, подписала "договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", который предусматривал уважение территориальных границ, которые сложились на тот момент (крым в составе украины), а в 2008 году был продлен на 10 лет (уже при путине), поэтому за ситуацию которая сложилась на сегодняшний день несет ответственность россия, а не украина как ты пытаешься приподнести, т.к. в 2014 году нарушила условия договора наподобие одной такой же алчной страны в 1941...
Сов Армия
Сов Армия ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:00
Юрий Сенатов 1:
Каждый человек имеет право на свое мнение. А я вот о чем подумал: представьте себе, что в один прекрасный момент жители Курил захотят войти в состав Японии. Последняя в целях какого-либо противодействия со стороны России перебросит на острова регулярные войска, как это было в Крыму в 2014 году, жители островов проведут выборы и, учитывая мнение большинства, войдут в состав Японии. Как бы мы тогда поступили?... Сохранили бы с ней дружественные отношения, улыбались при встрече, согласились бы с выборами? То-то и оно. Россия в этом случае повела бы себя с восточным соседом так же, как сейчас Украина ведет себя по отношению к нам, иначе бы ее просто перестали уважать во всем мире. А тут еще события на Донбассе. И как бы Россия не оправдывала свое вмешательство в конфликте, большинство украинцев, поддерживаемое мировым сообществом, считает нас агрессором. И от этого факта никуда не деться. Поэтому, прежде чем заниматься критиканством в адрес нашей бывшей республики, надо поставить себя на их место и все сразу станет понятно.
Я что то не пойму а на Курилах живут японцы что ли?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:56
Юра, о каком уважении ты говоришь? Шестёрки с протянутой рукой.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:53
Я ПОСОВЕТОВАЛ БЫ МИХАЙЛИЧЕНКО ОБО ВСЕХ НЕ ГОВОРИТЬ ТАК КАК ВСЕ ХОТЯТ К НАМ ПРИЕХАТЬ ДАЖЕ БОЛЕЛЬЩИКИ
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:51
" Своим поведением по отношению к Украине", ну конечно, Алексей, это россияне, с кастрюлей на голове, скакали на красной площади с криками "украинцев на гиляку"," украинцев на ножи", " кто не скачет, тот украинец". Маразм крепчает.
agidel2012
agidel2012 ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:51
Юрий Сенатов 1:
Каждый человек имеет право на свое мнение. А я вот о чем подумал: представьте себе, что в один прекрасный момент жители Курил захотят войти в состав Японии. Последняя в целях какого-либо противодействия со стороны России перебросит на острова регулярные войска, как это было в Крыму в 2014 году, жители островов проведут выборы и, учитывая мнение большинства, войдут в состав Японии. Как бы мы тогда поступили?... Сохранили бы с ней дружественные отношения, улыбались при встрече, согласились бы с выборами? То-то и оно. Россия в этом случае повела бы себя с восточным соседом так же, как сейчас Украина ведет себя по отношению к нам, иначе бы ее просто перестали уважать во всем мире. А тут еще события на Донбассе. И как бы Россия не оправдывала свое вмешательство в конфликте, большинство украинцев, поддерживаемое мировым сообществом, считает нас агрессором. И от этого факта никуда не деться. Поэтому, прежде чем заниматься критиканством в адрес нашей бывшей республики, надо поставить себя на их место и все сразу станет понятно.
По поводу Крыма скажем так - с 1783 года он принадлежал России. В 1954 году по решению советского руководства (хохла Никиты Хрущева) был передан Украинской ССР. При этом у Российского народа об этом никто не спросил, хотим ли мы отдавать Крым Украине. Но так как это было одно государство, то особо никто не спорил. Да и Крым объявили всесоюзной здравницей. Но когда в 1991 году Союз распался Крым по праву должен был вернуться в состав России. Но тогда в РФ к власти пришел пьяница Ельцыл и его заботило совсем другое, про Крым он и не думал. Кстати при развале СССР Украинское руководство было не против вернуть Крым России, лишь бы стать самостоятельным государством, но Россия в лице Ельцына по этому поводу промолчала и Крым остался за Украиной. В феврале—марте 2014 года справедливость восторжествовала и было осуществлено присоединение Крыма к Российской Федерации. Все честно по моему. Да и Украинцы сами виноваты, не легли бы под пиндосов, поддерживали бы братские отношения с Россией (народ то практически один) и был бы Крым в составе Украины по сей день.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:50
Алексея Майданличенко забыли спросить...)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:44
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 09:42
    В чем-то есть правда в его словах, абстрагируясь от политики, если учесть сколько денег было выделено на объекты типа зенит-арены, то я не думаю что россиянам нужен такой чм, вряд ли имеет смысл проводить спортивные мероприятия уровня чемпионата мира и олимпиады, когда в некоторых (а точнее в большинстве) регионов толком нет инфраструктуры, школ больниц и т.д. такие праздники уместны, когда в стране порядок и больше некуда тратить деньги...
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