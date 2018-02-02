Михайличенко: «Россия не заслуживает проводить чемпионат мира»

Бывший полузащитник сборной СССР, заслуженный тренер Украины, а ныне спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко считает, что Россия не заслужила права проводить ЧМ-2018:

«Если я скажу, что хочу, чтобы у России отобрали право проведения ЧМ, то это прозвучит злобно. Но я считаю, что они его получили незаслуженно. Мне так кажется.

Очень жаль, что сборная Украины туда не едет. Не в Россию, а на чемпионат мира. А как оно будет – мне трудно сказать. Но, конечно же, я считаю, что своим поведением, и не только по отношению к Украине, но и по отношению ко всей Европе и миру, Россия не заслуживает проводить ЧМ-2018».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность бойкотировать мундиаль в России.