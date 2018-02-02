Вирус подкосил Вальверде и футболистов «Барселоны»

По информации источника в Испании, представители «Барселоны» подхватили инфекцию желудочно-кишечного тракта. Проблемы с желудком испытывали наставник «блаугранас» Эрнесто Вальверде, тренер по физподготовке Хосе Антонио Позанко и полузащитник команды Серхио Бускетс, а Андре Гомешу пришлось тяжелее всего. Португалец угодил в больницу, ему поставили две капельницы, а после этого отпустили домой.

По этой причине хавбек и не попал в заявку «Барселоны» на кубковый матч с «Валенсией».