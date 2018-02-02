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Вирус подкосил Вальверде и футболистов «Барселоны»

сегодня, 10:58

По информации источника в Испании, представители «Барселоны» подхватили инфекцию желудочно-кишечного тракта. Проблемы с желудком испытывали наставник «блаугранас» Эрнесто Вальверде, тренер по физподготовке Хосе Антонио Позанко и полузащитник команды Серхио Бускетс, а Андре Гомешу пришлось тяжелее всего. Португалец угодил в больницу, ему поставили две капельницы, а после этого отпустили домой.

По этой причине хавбек и не попал в заявку «Барселоны» на кубковый матч с «Валенсией».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:20
ну теперь понятно. Иначе я не могу обьяснить, почему покупая игрока за 120(160) лямов человек упорно сует его на позицию (правого крайнего ПЗ), где тот не играл за предыдущие 5 лет ниразу (раз было его туда ткнули в Ливерпуле на 20 минут с замены, но хватило мозга понять, что это делать больше не надо). Тут ответ один, Вальверде либо идиот, либо очередная тренерская тряпка в барсе... ибо подвинуть кого-либо в центре или на левом краю боится/не может.
Kerri
Kerri
сегодня в 11:59
Всем здоровья!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 11:37
Здоровья парням.
ArtNow
ArtNow ответил cevin cigan
сегодня в 11:35
cevin cigan:
барсучий вирус,самый опасный вирус в мире!
Научи так же шутить
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 11:30
Гомеш больше всех жрет что-ли?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:25
У комментаторов снизу, явно какие-то проблемы с полушариями...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:24
Всем здоровья. Гомеш пусть отдыхает несколько месяцев)))
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
сегодня в 11:22
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 11:19
    Дрищ пробил?
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 11:19
    Это Перес виноват)
    Барсуков как тараканов потравил)
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 11:08
    барсучий вирус,самый опасный вирус в мире!
    Московские бабушки
    Московские бабушки
    сегодня в 11:07
    мятную клизму надо поставить
    holms918
    holms918
    сегодня в 11:04
    Так вот почему голов было мало, вирус виноват.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 11:02
    В животе шум и гам? Ето повар хулиган.

    А повар ща скажут был Перес.
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