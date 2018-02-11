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Трапп: «Неймар какой угодно, но не высокомерный. У него огромное сердце»

вчера, 15:06

Нападающего ПСЖ Неймара часто обвиняют в вызывающем поведении, но многие его товарищи говорят, что это ошибочное впечатление. Так высказался о бразильце голкипер парижского клуба Кевин Трапп:

«У Неймара огромное сердце. Он потрясающий человек, всегда готовый подставить свое плечо. Неймар какой угодно, но не высокомерный.

Он полностью посвящает себя ПСЖ и является лидером, которому нравится побеждать».

Ранее за Неймара заступился главный тренер сборной Бразилии Тите.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил TypXXI
вчера в 21:52
TypXXI:
У реаловских прописано в команде боготворить одного португальского чудика, за голы днарям.
    TypXXI
    TypXXI ответил cevin cigan
    вчера в 20:20
    cevin cigan:
    Прописано в контракте?
    У реаловских прописано в команде боготворить одного португальского чудика, за голы днарям.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:25
    ребёнок он
    и умом, и повадками
    и специфические обстоятельства жизни крайне затрудняют возможное развитие личности
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 17:52
    Огромное кожаное сердце)))
    DVoxNN
    DVoxNN
    вчера в 17:02
    Он потрясающий человек, всегда готовый подставить свое плечо
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036010.shtml
    И подать руку
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 16:09
    Сожрал бы его с кетчупом
    RMUKMU
    RMUKMU
    вчера в 15:53
    Ага, Кавани подпишется под каждым словом.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 15:36
    У Дзюбы огромные яйца!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:18
    У него огромное сердце»..............а кошелек еще больше!!!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 15:15
    Прописано в контракте?
    311
    311
    вчера в 15:12
    Да ради Бога, вам же с ним играть!)
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