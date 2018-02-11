Трапп: «Неймар какой угодно, но не высокомерный. У него огромное сердце»

Нападающего ПСЖ Неймара часто обвиняют в вызывающем поведении, но многие его товарищи говорят, что это ошибочное впечатление. Так высказался о бразильце голкипер парижского клуба Кевин Трапп:
«У Неймара огромное сердце. Он потрясающий человек, всегда готовый подставить свое плечо. Неймар какой угодно, но не высокомерный.
Он полностью посвящает себя ПСЖ и является лидером, которому нравится побеждать».
Ранее за Неймара заступился главный тренер сборной Бразилии Тите.
и умом, и повадками
и специфические обстоятельства жизни крайне затрудняют возможное развитие личности
и умом, и повадками
и специфические обстоятельства жизни крайне затрудняют возможное развитие личности
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И подать руку
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036010.shtml
И подать руку