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«Балтика» может арендовать нападающего «Зенита»

вчера, 17:38

«Балтика» ведет переговоры с «Зенитом» по нападающему Андрею Панюкову.

Последнее слово по игроку будет за главным тренером «сине-бело-голубых» Роберто Манчини. Панюков вместе с основным составом «Зенита» прошел сборы в ОАЭ и Турции.

В текущем сезоне 23-летний футболист забил 12 голов в 15 играх ФНЛ за «Зенит-2».

Панюков перебрался в «Зенит» в августе 2017 года.

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 22:42
Прекрасно
sir_Alex
sir_Alex ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:11
Ангел неБесГрешен:
Смотрю, у внутриМКАДных болел новая фишка, типа "Ты кто такой Давай, до свиданья!". Ну ну...
Да мне всё равно, кто ты такой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил sir_Alex
вчера в 20:20
sir_Alex:
Так за зенит же стыдно!!! Ну и за газпрём, конечно.
Смотрю, у внутриМКАДных болел новая фишка, типа "Ты кто такой Давай, до свиданья!".
Ну ну...
sir_Alex
sir_Alex ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 20:04
Ангел неБесГрешен:
Все перечисленные команды, вместе с Осером, в разы лучше выбивавших из еврокубков Спартак Легии, Святой Галины и АЕКа. Так что за кого должно быть стыдно ,ещё вопрос...
Так за зенит же стыдно!!! Ну и за газпрём, конечно.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Sully
вчера в 19:06
Sully:
ща тебе поросня скажет что брали Кубок Солей
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 18:57
    Вряд ли это произойдёт.
    denmig
    denmig
    вчера в 18:53
    Нормально! - скоро клубы из двора будут арендовать передосов и друсы!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил sir_Alex
    вчера в 18:49
    sir_Alex:
    Осер забыл, хе–хе!))))
    Все перечисленные команды, вместе с Осером, в разы лучше выбивавших из еврокубков Спартак Легии, Святой Галины и АЕКа. Так что за кого должно быть стыдно ,ещё вопрос...
    sir_Alex
    sir_Alex ответил FILL3286
    вчера в 18:42
    FILL3286:
    Пачками уходят,пачками приходят,а итог вардар,андерлехт,гент,бенфика) Стыдно опять) ахахахахах
    Осер забыл, хе–хе!))))
    EAGuar As
    EAGuar As
    вчера в 18:41
    Пол Зенита в арендах .
    Sully
    Sully ответил cska.78
    вчера в 18:27
    cska.78:
    И ежегодный кубок тарасовки :) Бестрофейники из второй сотни УЕФА :)
    Достижения
    Чемпионы Тарасовки

    1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
    cska.78
    cska.78 ответил Sully
    вчера в 18:22
    Sully:
    ща тебе поросня скажет что брали Кубок Солей
    И ежегодный кубок тарасовки :)
    Бестрофейники из второй сотни УЕФА :)
    Sully
    Sully ответил cska.78
    вчера в 18:20
    cska.78:
    Бенфика и Андерлехт выигрывали еврокубки, в отличии от свинарника!
    ща тебе поросня скажет что брали Кубок Солей
    cska.78
    cska.78 ответил Sully
    вчера в 18:02
    Sully:
    СвинФилл, а что не так с Бенфикой и Андерлехтом? это крепкие европейские клубы, они во всем лучше Спартака, например... Бенфике и Андерлехту не так зазорно пролететь в плей-офф ЛЧ и ЛЕ, чем например с треском обгадится в самом первом квалификационном раунде ЛЕ, и вылететь с треском проиграв у себя дома, клубам и второй сотни рейтинга УЕФА, пример АЕК, Легия, Санкт-Галлен... p.s. а Вардар шо? 5 мячей им забили в Македонии, конечно не 7 как Ливерпуль убогим... но 5 тоже норм, да и вообще в группе мы занимали 1 место, а не вылетали с позором... так что стыдно только за спартак.
    Бенфика и Андерлехт выигрывали еврокубки, в отличии от свинарника!
    Олeневод
    Олeневод
    вчера в 17:53
    Из Спартака в Марибор никого не приглашают , а к-б фан тут как тут
    Sully
    Sully ответил FILL3286
    вчера в 17:51
    FILL3286:
    Пачками уходят,пачками приходят,а итог вардар,андерлехт,гент,бенфика) Стыдно опять) ахахахахах
    СвинФилл, а что не так с Бенфикой и Андерлехтом? это крепкие европейские клубы, они во всем лучше Спартака, например... Бенфике и Андерлехту не так зазорно пролететь в плей-офф ЛЧ и ЛЕ, чем например с треском обгадится в самом первом квалификационном раунде ЛЕ, и вылететь с треском проиграв у себя дома, клубам и второй сотни рейтинга УЕФА, пример АЕК, Легия, Санкт-Галлен...

    p.s. а Вардар шо? 5 мячей им забили в Македонии, конечно не 7 как Ливерпуль убогим... но 5 тоже норм, да и вообще в группе мы занимали 1 место, а не вылетали с позором... так что стыдно только за спартак.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:49
    А может "Зенит" специально скупает игроков, чтобы укомплектовать команды РФПЛ и ФНЛ?
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 17:40
    Пачками уходят,пачками приходят,а итог вардар,андерлехт,гент,бенфика)
    Стыдно опять)
    ахахахахах
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