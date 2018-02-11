«Балтика» может арендовать нападающего «Зенита»

«Балтика» ведет переговоры с «Зенитом» по нападающему Андрею Панюкову.
Последнее слово по игроку будет за главным тренером «сине-бело-голубых» Роберто Манчини. Панюков вместе с основным составом «Зенита» прошел сборы в ОАЭ и Турции.
В текущем сезоне 23-летний футболист забил 12 голов в 15 играх ФНЛ за «Зенит-2».
Панюков перебрался в «Зенит» в августе 2017 года.
Ну ну...
Ну ну...
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Бестрофейники из второй сотни УЕФА :)
Бестрофейники из второй сотни УЕФА :)
p.s. а Вардар шо? 5 мячей им забили в Македонии, конечно не 7 как Ливерпуль убогим... но 5 тоже норм, да и вообще в группе мы занимали 1 место, а не вылетали с позором... так что стыдно только за спартак.
p.s. а Вардар шо? 5 мячей им забили в Македонии, конечно не 7 как Ливерпуль убогим... но 5 тоже норм, да и вообще в группе мы занимали 1 место, а не вылетали с позором... так что стыдно только за спартак.
Стыдно опять)
ахахахахах
Стыдно опять)
ахахахахах