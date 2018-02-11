«Балтика» может арендовать нападающего «Зенита»

«Балтика» ведет переговоры с «Зенитом» по нападающему Андрею Панюкову.

Последнее слово по игроку будет за главным тренером «сине-бело-голубых» Роберто Манчини. Панюков вместе с основным составом «Зенита» прошел сборы в ОАЭ и Турции.

В текущем сезоне 23-летний футболист забил 12 голов в 15 играх ФНЛ за «Зенит-2».

Панюков перебрался в «Зенит» в августе 2017 года.