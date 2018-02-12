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«Рубин» отправился на сбор в Марбелью

сегодня, 11:24

Сегодня «Рубин» вылетел в Испанию, где проведет третий зимний сбор.

Вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин.

Защитники: Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сесар Навас, Виталий Устинов, Илья Шабанов, Владислав Микушин, Илья Агапов.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Гёкдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Никита Голдобин.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун, Илья Гилязутдинов.

На сборе запланированы контрольные матчи с норвежскими командами «Сарпсборг 08» (15 февраля), «Волеренга» (18 февраля), «Лиллестрём» (21 февраля) и «Русенборг» (25 февраля). Сбор завершится 25 февраля.

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Все комментарии
Казанский
Казанский ответил Dominators
сегодня в 13:13
Dominators:
Январь ушел на "распродажу" легионеров. В кавычках, потому что деньги "Рубин" выручил только за Бауэра, который ушел в "Стоук Сити". С остальными клуб расстался бесплатно, просто чтобы разгрузить зарплатный фонд: Рочина отправился в "Леванте", Лестьенн – в "Малагу", Самбрано – в киевское "Динамо", Цакташ – в "Хайдук", М'Вила – в "Сент-Этьен". Сигурдссон досрочно вернулся из аренды в "Фулхэм" (после чего оказался в "Ростове"). А Сонг вообще разорвал контракт в одностороннем порядке, клуб намерен с ним судиться. Как это все знакомо , я про бесплатно . Давай попытайся отмазать Курбана .
Молодец,то что внимательно следишь за Рубином,но зачем "отмазывать" Курбана и от чего?))
Dominators
Dominators ответил Казанский
сегодня в 12:35
Казанский:
4 легионера в составе.Удачи Рубину в татаро-норвежских играх))
Январь ушел на "распродажу" легионеров. В кавычках, потому что деньги "Рубин" выручил только за Бауэра, который ушел в "Стоук Сити". С остальными клуб расстался бесплатно, просто чтобы разгрузить зарплатный фонд: Рочина отправился в "Леванте", Лестьенн – в "Малагу", Самбрано – в киевское "Динамо", Цакташ – в "Хайдук", М'Вила – в "Сент-Этьен". Сигурдссон досрочно вернулся из аренды в "Фулхэм" (после чего оказался в "Ростове"). А Сонг вообще разорвал контракт в одностороннем порядке, клуб намерен с ним судиться.
Как это все знакомо , я про бесплатно . Давай попытайся отмазать Курбана .
drug01
drug01
сегодня в 11:55
Успешной подготовки!
Казанский
Казанский ответил КЭТиК
сегодня в 11:41
КЭТиК:
В долгах как в шелках, а сборы проводят в Испании.
А где проводить предлагаешь?В Красноярске?))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:35
В долгах как в шелках, а сборы проводят в Испании.
Казанский
Казанский
сегодня в 11:28
4 легионера в составе.Удачи Рубину в татаро-норвежских играх))
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