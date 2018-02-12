«Рубин» отправился на сбор в Марбелью

Сегодня «Рубин» вылетел в Испанию, где проведет третий зимний сбор.
Вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин.
Защитники: Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Сесар Навас, Виталий Устинов, Илья Шабанов, Владислав Микушин, Илья Агапов.
Полузащитники: Магомед Оздоев, Гёкдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Никита Голдобин.
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун, Илья Гилязутдинов.
На сборе запланированы контрольные матчи с норвежскими командами «Сарпсборг 08» (15 февраля), «Волеренга» (18 февраля), «Лиллестрём» (21 февраля) и «Русенборг» (25 февраля). Сбор завершится 25 февраля.
Как это все знакомо , я про бесплатно . Давай попытайся отмазать Курбана .
Как это все знакомо , я про бесплатно . Давай попытайся отмазать Курбана .