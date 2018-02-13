  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.755.351.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.23.153.5

Пардью может лишиться должности главного тренера «Вест Бромвича» в ближайшее время

сегодня, 12:04

Источник сообщает, что главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью в ближайшее время может лишиться своей должности. 

Утверждается, что руководство клуба крайне расстроено последними неудачами «дроздов» в АПЛ, поэтому рассматривает возможность увольнения наставника команды. 

В настоящее время «Вест Бромвич» занимает последнюю позицию в таблице английской Премьер-Лиги, на счету у клуба всего 20 очков, а от зоны вылета отделяет 7 пунктов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дутт стал главным тренером «Бохума»
Вчера, 08:38 0
Красножан встал у руля «Химок»
09 февраля 7
Куман призван спасти Нидерланды
06 февраляСергей Иванов в блоге Тренерская доля9
Куман назначен главным тренером сборной Голландии
06 февраля 22
Хекингботтом возглавил «Лидс»
06 февраля 4
Зеедорф назначен главным тренером «Депортиво»
05 февраля 13
Обсудить
Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:44
С такими результатами конечно может
kor_toxa
kor_toxa
сегодня в 13:14
"....на счету у клуба всего 20 очков, а от зоны вылета отделяет 7 пунктов."

Фантастическая формулировка. От какой зоны вылета? Они и так в ней уверенно находятся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100