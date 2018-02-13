Пардью может лишиться должности главного тренера «Вест Бромвича» в ближайшее время

Источник сообщает, что главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью в ближайшее время может лишиться своей должности.



Утверждается, что руководство клуба крайне расстроено последними неудачами «дроздов» в АПЛ, поэтому рассматривает возможность увольнения наставника команды.



В настоящее время «Вест Бромвич» занимает последнюю позицию в таблице английской Премьер-Лиги, на счету у клуба всего 20 очков, а от зоны вылета отделяет 7 пунктов.