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«Базель» дома потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити»

сегодня, 00:35
БазельЛоготип футбольный клуб Базель0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал разгромную выездную победу над «Базелем». Ответная встреча состоится 7 марта в Манчестере.

Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»

«Базель» – «Манчестер Сити» – 0:4 (0:3)
Голы: Гюндоган 14, Б. Силва 18, Агуэро 23, Гюндоган 53.

«Базель»: Ваклик, Ланг, Джака, Лакруа, Сухи, Риверос, Эльюнусси (Буа 85), Ди Серей, Фрай, Штокер (Айети 71), Оберлин. 
Главный тренер: Рафаэль Викки.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Д. Сильва 63), Б. Силва, Агуэро (Данило 86), Стерлинг (Сане 57).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Предупреждения: Джака 38, Фернандиньо 59, Ди Серей 89.

Судья: Йонас Эрикссон.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.

В параллельном поединке «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

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Все комментарии
creamboy
creamboy
сегодня в 01:32
МС без сомненья один из претендентов на победу в лч этого сезона!
kust07
kust07
сегодня в 01:24
Робко сыграли.
vistory
vistory
сегодня в 01:10
Базель не для ЛЧ.
Borusik1975
Borusik1975 ответил Ник Ликов
сегодня в 01:09
Ник Ликов:
Базель не просто дно,это дно в дне,с такой игрой,они что думали дыоровый футбол или убойный футбол прокатит с МАШИНОЙ по футболу,пеп мило улыбнулся,и сказал,ну дно ОДНАКО!
Это как ты говоришь ДНО , камня на камне от Манчестер Юнайтед не оставило.
Просто это ПЕП ,это Сити детка
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 01:00
Сити не соперник достался, в четвертьфинале условная Бавария разгромит голубой мешок Пепа с его розовыми мечтами о ЛЧ.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:52
Сити сейчас главный фаворит ЛЧ , ту же бурсу легко размотают , как этот базель
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
сегодня в 00:46
В четветрьфинале сведут с Барсой, полюбому!
Dream game
Dream game
сегодня в 00:44
Лысый и компания развлекается
Ник Ликов
Ник Ликов
сегодня в 00:44
Базель не просто дно,это дно в дне,с такой игрой,они что думали дыоровый футбол или убойный футбол прокатит с МАШИНОЙ по футболу,пеп мило улыбнулся,и сказал,ну дно ОДНАКО!
неброско
неброско
сегодня в 00:44
разминаются перед четвертьфиналом
FERIS
FERIS
сегодня в 00:43
Повезло лысому физруку пэпу со жеребьем...
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:40
Мс хорошшш, не поспоришь
Эллочка
Эллочка
сегодня в 00:40
вертели шейхи швейцаров как хотели
cska.78
cska.78
сегодня в 00:40
Тут все понятно! МС с победой и 1/4 ЛЧ!
da da da
da da da
сегодня в 00:39
что творит шарлатан этот,просто выносит всех,сколько можно разваливать клубы.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:38
С Барсой Гвардиола их 0:5 обыгрывал.
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