«Базель» дома потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал разгромную выездную победу над «Базелем». Ответная встреча состоится 7 марта в Манчестере.
Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»
«Базель» – «Манчестер Сити» – 0:4 (0:3)
Голы: Гюндоган 14, Б. Силва 18, Агуэро 23, Гюндоган 53.
«Базель»: Ваклик, Ланг, Джака, Лакруа, Сухи, Риверос, Эльюнусси (Буа 85), Ди Серей, Фрай, Штокер (Айети 71), Оберлин.
Главный тренер: Рафаэль Викки.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Д. Сильва 63), Б. Силва, Агуэро (Данило 86), Стерлинг (Сане 57).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
Предупреждения: Джака 38, Фернандиньо 59, Ди Серей 89.
Судья: Йонас Эрикссон.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.
В параллельном поединке «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.
Просто это ПЕП ,это Сити детка
Просто это ПЕП ,это Сити детка