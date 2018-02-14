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Мхитарян: «Счастлив видеть Обамеянга в „Арсенале“. Я понимаю каждое его движение»

сегодня, 09:18

Полузащитник Генрих Мхитарян в «Арсенале» воссоединился с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, с которым выступал в составе дортмундской «Боруссии». Армянский футболист уверяет, что этот дуэт еще принесет плоды:

«У нас не было достаточно времени потренироваться перед матчем с „Эвертоном“. Обамеянг слегка припозднился. Два дня было недостаточно, чтобы вспомнить все приемы, которые мы использовали раньше.

Мне казалось невероятным, что мы станем играть вне Дортмунда, но я очень рад. Я отлично его знаю, он один из моих лучших друзей и один из лучших одноклубников, которые когда-либо были.

Счастлив видеть Пьера-Эмерика в футболке „Арсенала“. Мне нравится с ним играть. Я понимаю каждое его движение, и, надеюсь, в следующих матчах мы достигнем большего».

Ранее Обамеянг сообщил, что его переходу в «Арсенал» поспособствовал Мхитарян.

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 10:44
И Мхитарян счастьем заразился...
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:36
Хорошо когда они счастливы
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