Игуаин: «Легко рассуждать об игре, развалившись на диване»

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Тоттенхэм» многие принялись критиковать туринцев за безвольно упущенную победу. Нападающий «бьянконери» Гонсало Игуаин, отличившийся дублем, ответил критикам:

«Легко рассуждать об игре, развалившись на диване или в кресле. Когда счет был 2:0 в нашу пользу, все шло идеально, но после 2:2 суждения резко поменялись.

Нас не интересуют эти восклицания. Давайте отправимся в Лондон и обеспечим себе выход в следующий раунд турнира. Обнимаю всех, кто на самом деле желает „Ювентусу“ хорошего!»