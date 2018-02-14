Игуаин: «Легко рассуждать об игре, развалившись на диване»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив МФонбет1.93.354.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет2.43.32.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаФонбет1.733.854.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбургФонбет1.753.854.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрагаФонбет1.54.356.3
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигФонбет2.053.53.5
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет23.453.75
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
  • Главные новости
  • Все новости
00:37
«Реал» одержал волевую победу над ПСЖ292
00:35
«Ливерпуль» отправил пять безответных мячей в ворота «Порту»110
23:49
Роналду забил 100 голов за «Реал» в Лиге чемпионов40
20:06
Арустамян: «„Зенит“ близок к тому, чтобы приобрести защитника из Серии А»47
18:56
Адурис: «„Спартак“ - великая команда»309
02:06
Зидан: «„Реал“ был хорош на протяжении всего матча и заслужил эту победу»0
01:50
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»5
01:35
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»13
01:21
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»3
00:57
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»7
00:20
Шкриньяр: «Никогда не говорил, что хочу покинуть „Интер“»1
00:08
«Рейнджерс» продлил контракт с основным защитником0
23:41
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»1
23:27
Англия может провести товарищеский матч с Катаром перед ЧМ-20220
23:11
«Амкар» заявил воспитанника ЦСКА Суслова под 13-м номером5
23:02
Полузащитник сборной Нигерии Атулома интересен российским клубам1
22:42
Эмери: «Кимпембе вместо Тиаго Силвы - тактическое решение»0
22:32
Уилшир, Косьельни и Чех не сыграют с «Эстерсундом»2
22:21
Гаттузо: «В последнее время у „Лудогорца“ больше еврокубкового опыта, чем у „Милана“»2
22:07
Барбоса: «В „Интере“ и „Бенфике“ мне не дали шанса»1
21:52
Манчини: «Если победим „Селтик“, это будет отличным результатом»13
21:44
«Порту» - «Ливерпуль»: стартовые составы7
21:32
Митроглу пропустит 3 недели1
21:31
«Реал» - ПСЖ: стартовые составы78
21:21
Наставник «Марселя»: «Сегодня буду болеть за „Реал“»6

Игуаин: «Легко рассуждать об игре, развалившись на диване»

вчера, 15:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Тоттенхэм» многие принялись критиковать туринцев за безвольно упущенную победу. Нападающий «бьянконери» Гонсало Игуаин, отличившийся дублем, ответил критикам:

«Легко рассуждать об игре, развалившись на диване или в кресле. Когда счет был 2:0 в нашу пользу, все шло идеально, но после 2:2 суждения резко поменялись.

Нас не интересуют эти восклицания. Давайте отправимся в Лондон и обеспечим себе выход в следующий раунд турнира. Обнимаю всех, кто на самом деле желает „Ювентусу“ хорошего!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «„Реал“ был хорош на протяжении всего матча и заслужил эту победу»
Сегодня, 02:06 0
Эмери: «Итоговый счёт матча не отражает того, что происходило на поле»
Сегодня, 01:50 5
Верратти: «По второму тайму ПСЖ заслуживал победы»
Сегодня, 01:35 13
Теллес: «Знали, что будем играть с большой командой, но не ожидали такого результата»
Сегодня, 01:21 3
Рабьо: «У ПСЖ есть моменты, но нет реализации»
Сегодня, 00:57 7
Тренер «Уигана»: «Попросим FA, чтобы нам разрешили выставить 14 игроков против „Ман Сити“»
Вчера, 23:41 1
Обсудить
Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
вчера в 22:26
Игуаин конечно не прав и это говорят скорее всего эмоции ближе к истерики. А, что он хочет всегда слышать только похвалу и песни в его славу?
Да он чуть ли не стал героем встречи, но он всё сам испортил. Когда кстати назначили второй пенальти Юве весь радовался как будто уже всю ЛЧ выиграли, причём все и даже Буффон, нет что бы сконцентрироваться и хладнокровно пробить, а не не эмоциях со всей дури.
Тоттенхэм мне смотрелся симпатичнее и думаю пройдёт Юве, хотя автобус будет.
И ещё хочу заметить, что это было? "Нас не интересуют эти восклицания". А зачем тогда ты о них говоришь, если они тебя не интересуют? А это и есть эмоции в истерике!
Red_team
Red_team
вчера в 21:31
Легко гонять мяч по полю получая миллионы евро, а рассуждать о матче на диване после смены на заводе - это как раз нормально
BagioR
BagioR
вчера в 18:53
А диванщики найдут что ответить. Им же от туда лучше видно
juvenale
juvenale
вчера в 18:39
На самом деле с Игуаином что-то случается в важных моментах,он просто порет все
VadCaz
VadCaz
вчера в 18:18
Как порол моменты в Реале, так и сегодня порет регулярно ((((
dzvinka
dzvinka ответил DVoxNN
вчера в 17:43
DVoxNN:
Так он еще и балабол. Желаю разгромного поражения в Лондоне.
ты только узнал? он уже года три как карьеру завершил))
калач
калач
вчера в 16:48
Игуаин обещал завершить карьеру 3 года назад. Даже неохота читать о чем это трепло варежку раскрывает
Nickolai S
Nickolai S
вчера в 16:25
Спервадобейся? Можно было бы и более грамотную отмазу слепить.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 16:10
Браво Игу. Все четко разложил. Диванные воска негодуют. Игу то свое дело сделал, пеналь может и не забил но помимо этого дубль вкатил. А остальные чем занимались?
амурец
амурец
вчера в 15:57
на то мы и зрители что бы рассуждать, а ты если считаешь себя профессионалом должен забивать
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 15:56
Сегодня на проход Шпор дают 1,40 на Юве 3,00.
cevin cigan
cevin cigan ответил Дмитрий Аександров
вчера в 15:44
Дмитрий Аександров:
Конечно легко, мы же диванные эксперты. А тебе не говорить надо, а пенальти тренировать.
+100500!!!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 15:38
Конечно легко, мы же диванные эксперты.
А тебе не говорить надо, а пенальти тренировать.
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 15:38
Так он еще и балабол. Желаю разгромного поражения в Лондоне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100