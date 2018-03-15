Клопп не планирует оставаться тренером «Ливерпуля» в течение 20 лет

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15 марта 2018, 20:02

счастлив в «Ливерпуле», но не собирается заканчивать тренерскую карьеру здесь:

«Нет, ни в коем случае. Я очень уважаю Арсена и сэра Алекса за все, что они сделали для футбола, но игра значительно изменилась. Думаю, что первые 15 лет им показались праздником по сравнению с тем, что пришлось им испытать в последующие годы работы.

Пресса не оказывает на меня влияния. Через 20 лет мне будет уже 70, так что могу точно сказать, что меня здесь не будет».

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года.