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Клопп не планирует оставаться тренером «Ливерпуля» в течение 20 лет

15 марта 2018, 20:02

Юрген Клопп счастлив в «Ливерпуле», но не собирается заканчивать тренерскую карьеру здесь:

«Нет, ни в коем случае. Я очень уважаю Арсена и сэра Алекса за все, что они сделали для футбола, но игра значительно изменилась. Думаю, что первые 15 лет им показались праздником по сравнению с тем, что пришлось им испытать в последующие годы работы.

Пресса не оказывает на меня влияния. Через 20 лет мне будет уже 70, так что могу точно сказать, что меня здесь не будет».

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
16 марта 2018 в 11:54
так в Ливерпуле больше 4 лет никого не держат если нету результатов........ только выход в финал ЛЧ может дать мысль о дальнейшем сотрудничестве.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 марта 2018 в 10:23
всё правильно сказано. необходимо быть в клубе до тех пор,пока всё идёт позитивно,а не мучать фанов и самого себя. Необходимо уходить во время,что бы помнили добрым словом. САФ ушёл тогда,когда МЮ был на первой стадии своего Спада. Проигрыши в евролиге малоизвестным середнякам типа Атлетик(не мадрид),но тогда в апл дела были хоть нормальными и вот Отец ушёл и клуб совсем потерялся и только Маур смог хоть чего то добиться,но поскольку Жозэ с каждым годом теряет сноровку,то и клуб колбасит. Конечно второе место в АПЛ это результат,на тсегодняшний день,но сколько было в пустую потраченно денег на хотелки,которые особо не оправдались и все трансферы в молоко,даже Лукаку что то сдал. у Ферги таких финансовых провалов не было, помню что могли продать топового,но никак не купить и что бы он был без дела. Погба, Мхитарян,Лукаку, Санчес - это дорогие провалы тренера,а он ещё хочет покупать и покупать. Так ты заработай и купи.
soccer2014
soccer2014
15 марта 2018 в 23:03
Клопп классный тренер!!!
drug01
drug01
15 марта 2018 в 22:03
Зениту на заметку,пусть копят капиталллллллл.......
kust07
kust07
15 марта 2018 в 20:54, ред.
Абрамович скоро в стан Челси возьмет его
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