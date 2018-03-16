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Бонуччи: «Мы были на равных с „Арсеналом“»

16 марта 2018, 06:22
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи подвёл итоги ответной встречи с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:3):

«Никто после матча не может сказать, что мы не старались или не верили в успех. К сожалению, после того, как счёт стал 1:2, мы потеряли свою игру.

Но до этого мы были на равных, и если бы мы использовали некоторые шансы, что были у нас до этого, игра могла пойти по другому сценарию. „Арсенал“ – хорошая команда. Все наши сожаления должны быть адресованы первому матчу, но никто не скажет, что мы не пытались перевернуть ход противостояния.

Инцидент с пенальти повлиял на баланс игры, но ошибки иногда случаются. Жаль, что так вышло. Если бы мы ушли на перерыв при счёте 1:0, это было бы серьёзным шагом к успеху».

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
16 марта 2018 в 13:44
Ушёл из великого Юве в миланский середняк? Получай вылет из второсортного турнира на ранней стадии.
Бригант 669
Бригант 669
16 марта 2018 в 09:35
Мне смешно сейчас, вспоминая слова глоров милана в начале сезона, о том что Милан вернул былые кондиции будет бороться с Юве за скудетто))) ну шутники!!!
EAGinLE
EAGinLE
16 марта 2018 в 07:41
Арсенал с победой .
ДАША Д
ДАША Д
16 марта 2018 в 07:38
По сути легкая победа Арсенала.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 марта 2018 в 06:48
"Милан" проиграл два матча, равной игры и близко не было.
Все остальное просто разговоры, за которые никто не отвечает.
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
16 марта 2018 в 06:31
миранчук: "Мы были на равных с атлетико"))))
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