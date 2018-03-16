Бонуччи: «Мы были на равных с „Арсеналом“»

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16 марта 2018, 06:22

Капитан «Милана» подвёл итоги ответной встречи с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:3):

«Никто после матча не может сказать, что мы не старались или не верили в успех. К сожалению, после того, как счёт стал 1:2, мы потеряли свою игру.

Но до этого мы были на равных, и если бы мы использовали некоторые шансы, что были у нас до этого, игра могла пойти по другому сценарию. „Арсенал“ – хорошая команда. Все наши сожаления должны быть адресованы первому матчу, но никто не скажет, что мы не пытались перевернуть ход противостояния.

Инцидент с пенальти повлиял на баланс игры, но ошибки иногда случаются. Жаль, что так вышло. Если бы мы ушли на перерыв при счёте 1:0, это было бы серьёзным шагом к успеху».