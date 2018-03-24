Верратти: «В сборной Италии я не могу делать все в одиночку»

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24 марта 2018, 09:32

Полузащитник ПСЖ и сборной Италии подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Аргентины (0:2):

«В паре с Жоржиньо игралось отлично, он так же чувствует футбол и любит держать мяч внизу.

Мы должны думать о настоящем, а не о будущем, хотим расти, а эти матчи должны помочь. Мы не заслужили поражения со счетом 0:2. Я старался, но не могу делать все в одиночку. Знаю, что несу ответственность за эту футболку.

Команда переживает трудный период, и каждый способен дать Италии больше».