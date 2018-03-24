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Верратти: «В сборной Италии я не могу делать все в одиночку»

24 марта 2018, 09:32
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Полузащитник ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти подвел итоги товарищеского матча с национальной командой Аргентины (0:2):

«В паре с Жоржиньо игралось отлично, он так же чувствует футбол и любит держать мяч внизу.

Мы должны думать о настоящем, а не о будущем, хотим расти, а эти матчи должны помочь. Мы не заслужили поражения со счетом 0:2. Я старался, но не могу делать все в одиночку. Знаю, что несу ответственность за эту футболку.

Команда переживает трудный период, и каждый способен дать Италии больше».

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Все комментарии
BagioR
BagioR
24 марта 2018 в 16:16
Да ты вообще ни чего не делаешь
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
24 марта 2018 в 14:47
Полтора сезона в Пескаре играющей в серии Б это все достижения Вератти до перехода в ПСЖ. А достижения в ПСЖ в Лиге 1, как-то и на достижения особо не тянут. Вот и получается, что игрок не сыгравший даже в лиге А, вдруг стал звездой мирового масштаба и оценивается на сегодня в 70 млн. евро. Уже несколько лет все ждут, что Вератти станет лидером сборной Италии, но уже устали ждать. По мне так так Жоржиньо показывает более качественную игру, а Вератти это один уровень с Бонавенутрой, Галиардини и Пеллегрини.
football is a great game
football is a great game
24 марта 2018 в 14:16
Слабое поколение футболистов с Апеннинского полуострова
Red_team
Red_team
24 марта 2018 в 10:59
Ясное дело, как полено может в одиночку тащить?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 марта 2018 в 09:44
Слабая у Италии атака
Гость
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