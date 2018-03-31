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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2017/2018

В шорт-лист ПСЖ попали три тренера

31 марта 2018, 10:50

Исходя из данных прессы, руководство ПСЖ сузило поиск нового главного тренера до трех кандидатов. 

Нынешний наставник парижской команды Унаи Эмери в конце нынешнего сезона покинет клуб, специалист не оправдал возложенных на него надежд. 

В шорт-лист из трех кандидатов входят следующие имена: Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Диего Симеоне («Атлетико»).

Ранее сообщалось, что следующий тренер ПСЖ не будет итальянцем.

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Все комментарии
barsa Mirkasimov
barsa Mirkasimov ответ ЧиП (раскрыть)
31 марта 2018 в 15:32
    barsa Mirkasimov
    barsa Mirkasimov ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
    31 марта 2018 в 15:31
    А ты за какого мешока болееш?
    barsa Mirkasimov
    barsa Mirkasimov
    31 марта 2018 в 15:30
    Почеттино слабый тренер не уровень Псж Зинедин Зидан Карло Анчелотти Лоран Блан Луис Энрике и Диего Симеоне один из ных должен возглавит
    311
    311
    31 марта 2018 в 15:29
    Ожидал увидеть Венгера! Видимо, всё-таки пенсия и грядки!)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    31 марта 2018 в 14:38
    а Слуцкий? дайте Леониду шанс
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
    31 марта 2018 в 14:15
    ахах. Мешок забавный. Никто из этих тренеров не поедет в Париж. Вон. Энрике без работы сидит
    ЧиП
    ЧиП
    31 марта 2018 в 13:16
    Зидан! Тоже мне тренер)
    112910415
    112910415
    31 марта 2018 в 13:14
    ладно, кандидаты неплохие
    они уже приехали и волнуются в приёмной?
    bexxx
    bexxx
    31 марта 2018 в 12:47
    Где сарри? Надеюсь Реал его себе возьмет
    drug01
    drug01
    31 марта 2018 в 12:13
    Жаль,Черчесов не успеет побороться?
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    31 марта 2018 в 12:12
    МУХСИН МУХАМАДИЕВ из нашего чемпионата
    Colchoneros
    Colchoneros
    31 марта 2018 в 12:07
    Симеоне не пойдет в ПСЖ!
    Казанский
    Казанский ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
    31 марта 2018 в 11:39
    А мне показалось,что это Манчини угукал на французов в матче Россия-Франция))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    31 марта 2018 в 11:18
    Странно что не Энрике или Конте
    Казанский
    Казанский
    31 марта 2018 в 10:58
    Ранее сообщалось, что следующий тренер ПСЖ не будет итальянцем.
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    Манекен из Зенита даже немного обиделся на французов
    Гость
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