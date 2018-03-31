В шорт-лист ПСЖ попали три тренера

Исходя из данных прессы, руководство ПСЖ сузило поиск нового главного тренера до трех кандидатов.
Нынешний наставник парижской команды Унаи Эмери в конце нынешнего сезона покинет клуб, специалист не оправдал возложенных на него надежд.
В шорт-лист из трех кандидатов входят следующие имена: Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Диего Симеоне («Атлетико»).
Ранее сообщалось, что следующий тренер ПСЖ не будет итальянцем.
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