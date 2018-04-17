Видаль выбыл до конца сезона

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17 апреля 2018, 20:29

Полузащитник «Баварии» пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы мениска. Повреждение футболист получил на одной из тренировок команды.

Напомним, что «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Реалом».