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Видаль выбыл до конца сезона

17 апреля 2018, 20:29

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы мениска. Повреждение футболист получил на одной из тренировок команды.

Напомним, что «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Реалом».

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Все комментарии
JamesR
JamesR ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
17 апреля 2018 в 22:05
Хватит устраивать пожары!
Шуnя771
Шуnя771
17 апреля 2018 в 21:43
Здоровья!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
17 апреля 2018 в 21:27
    VIPded
    VIPded
    17 апреля 2018 в 21:20
    Фигово... Всем Здоровья!
    А Баварии ещё и выхода в финал ЛЧ!!!
    ArtNow
    ArtNow ответ Aidos Ayazov (раскрыть)
    17 апреля 2018 в 20:57
    Было такое впечатление, что пенальти Видаль намеренно запорол. Удачи вам полуфинале!
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov ответ SPORiNG (раскрыть)
    17 апреля 2018 в 20:53
    Как раз против них играл хорошо, но по мнению судей на красную. Вот и решил зачем зря по новой красную брать, лучше отдохнуть.
    SPORiNG
    SPORiNG
    17 апреля 2018 в 20:32
    слился. тяжело ему игры против Мадрида даются, однако.
    Большой Карай
    Большой Карай
    17 апреля 2018 в 20:32
    Жалко, выздоравливай!
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