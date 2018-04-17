Видаль выбыл до конца сезона

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы мениска. Повреждение футболист получил на одной из тренировок команды.
Напомним, что «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Реалом».
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы мениска. Повреждение футболист получил на одной из тренировок команды.
Напомним, что «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Реалом».
А Баварии ещё и выхода в финал ЛЧ!!!
А Баварии ещё и выхода в финал ЛЧ!!!