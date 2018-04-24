Московские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018

Директор Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец заявила, что московские городские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время чемпионата мира по футболу 2018 года.



«Мы готовы на 99,9 процентов. Я очень надеюсь, что этот бесценный вклад, который вносят в подготовку волонтеров наши партнеры из ГОЧСиПБ, окажется полезным на чемпионате мира. Конечно, очень хочется, чтобы эти знания не пригодились, но наши волонтеры должны быть готовы ко всему, если потребуется оказать первую помощь».



Недавно в «Пожарно-спасательном центре» департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы профессиональные спасатели научили тим-лидеров городских волонтеров ЧМ-2018 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях во время проведения массовых спортивных соревнований.



Ранее сообщалось, что более тысячи волонтеров помогли в организации тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018.