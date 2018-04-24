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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Московские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018

сегодня, 12:45

Директор Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец заявила, что московские городские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы готовы на 99,9 процентов. Я очень надеюсь, что этот бесценный вклад, который вносят в подготовку волонтеров наши партнеры из ГОЧСиПБ, окажется полезным на чемпионате мира. Конечно, очень хочется, чтобы эти знания не пригодились, но наши волонтеры должны быть готовы ко всему, если потребуется оказать первую помощь».

Недавно в «Пожарно-спасательном центре» департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы профессиональные спасатели научили тим-лидеров городских волонтеров ЧМ-2018 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях во время проведения массовых спортивных соревнований. 

Ранее сообщалось, что более тысячи волонтеров помогли в организации тестовых матчей на стадионах ЧМ-2018.

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
сегодня в 15:21
Я бы тоже помог какой-нибудь юной сисястой болельщице лишиться девственности.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:47
НАДЕЮСЬ САМЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ БУДЕТ ПОДАЧА ПИВА УМИРАЮЩИМ С БОДУНА ФАНАТАМ

ГЫ-ГЫ
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