Ди Франческо: «Во втором матче вы увидите совсем другую „Рому“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:5).

«Мы не можем вновь вспоминать игры с „Барселоной“. Если команда продолжит проигрывать и будет так легко пропускать мячи, мы просто потеряем свои головы.

Мы постоянно проигрывали единоборства один в один и легко отдавали мяч.

Перед игрой с „Барселоной“ „Рома“ говорила, что полностью уверена в своих силах, то же самое я повторяю и сейчас. Команда сегодня полностью потеряла уверенность и развалилась, а такого быть не должно.

Во втором матче вы увидите совсем другую „Рому“. Если мы дошли до полуфинала, так это потому, что мы успешно противостояли многим очень классным футболистам».