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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
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Ди Франческо: «Во втором матче вы увидите совсем другую „Рому“»

сегодня, 00:36
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:5).

«Мы не можем вновь вспоминать игры с „Барселоной“. Если команда продолжит проигрывать и будет так легко пропускать мячи, мы просто потеряем свои головы.

Мы постоянно проигрывали единоборства один в один и легко отдавали мяч. 

Перед игрой с „Барселоной“ „Рома“ говорила, что полностью уверена в своих силах, то же самое я повторяю и сейчас. Команда сегодня полностью потеряла уверенность и развалилась, а такого быть не должно. 

Во втором матче вы увидите совсем другую „Рому“. Если мы дошли до полуфинала, так это потому, что мы успешно противостояли многим очень классным футболистам».

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Все комментарии
mcgrigoriy
mcgrigoriy
сегодня в 02:15
рим, 5:2 , доп, пена, рома
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил MALOVAR
сегодня в 01:26
MALOVAR:
ну барсу то 3-0))
Ливерпуль минимум 2 забьет точно!
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил MALOVAR
сегодня в 01:20
MALOVAR:
ну барсу то 3-0))
Ну то Барса а это Ливерпуль!
MALOVAR
MALOVAR ответил Club Atlético de Madrid
сегодня в 01:18
ну барсу то 3-0))
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил MALOVAR
сегодня в 01:16
MALOVAR:
3-1
Ну-ну))!
MALOVAR
MALOVAR ответил Club Atlético de Madrid
сегодня в 01:13
3-1
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:12
Не стоит парить в облаках.

Положим, в прошлом туре вам попалась команда, в которой играет супергерой с абилкой становиться невидимым на поле. И он ее удачно кастанул во время вашего ответного матча.

Но этот супергерой уже запасся чипсами "Лейс" и кредитными картами "Альфабанка" и прикупил себе телевизор побольше, чтобы финал ЛЧ смотреть.

Салах и компания же не супергерои, они простые рок-н-ролльные ребята Клоппа и очень хотят выиграть ЛЧ. Так что расслабьте булки)
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:05
Надеюсь увидеть финал Ливерпуль-Бавария . Кривляющийся Роналду порядком надоел)).
vastudio
vastudio
сегодня в 01:03
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    сегодня в 01:00
    Ну да конечно!... Стоит Ливерпулю забить на Олимпико хоть один гол и все Game Over)
    owl_fake
    owl_fake
    сегодня в 00:52
    Надеется, что Ливерпуль, как сытая до побед Барса, просто не выйдет на поле? Вот же Андерсен) тот что Ганс Христиан.
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    сегодня в 00:47
    На этом и погоришь физручелло.Ловрен тебя спас сегодня.
    Пока вы там будете отыгрывать модель аля 3-0, Ливерпуль 1-2 закинет и закроет игру как с МС.
    Club Atlético de Madrid
    Club Atlético de Madrid ответил MALOVAR
    сегодня в 00:46
    MALOVAR:
    Верим!
    Твой прогноз на ответный матч?
    Ты как эксперт!
    anyway
    anyway
    сегодня в 00:46
    хороший настрой
    Club Atlético de Madrid
    Club Atlético de Madrid
    сегодня в 00:45
    Такой большой а все в сказки верит!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 00:44
    Глаза у тебя ,друг,как у пацанов с моего двора
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 00:43
    Верим!
    Владимиpъ Григорянъ
    Владимиpъ Григорянъ
    сегодня в 00:40
    Эусебио, как бы Барсы уже нет в ЛЧ.
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 00:39
    Ну-ну......будем поглядеть......
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