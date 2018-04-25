Ди Франческо: «Во втором матче вы увидите совсем другую „Рому“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:5).
«Мы не можем вновь вспоминать игры с „Барселоной“. Если команда продолжит проигрывать и будет так легко пропускать мячи, мы просто потеряем свои головы.
Мы постоянно проигрывали единоборства один в один и легко отдавали мяч.
Перед игрой с „Барселоной“ „Рома“ говорила, что полностью уверена в своих силах, то же самое я повторяю и сейчас. Команда сегодня полностью потеряла уверенность и развалилась, а такого быть не должно.
Во втором матче вы увидите совсем другую „Рому“. Если мы дошли до полуфинала, так это потому, что мы успешно противостояли многим очень классным футболистам».
Положим, в прошлом туре вам попалась команда, в которой играет супергерой с абилкой становиться невидимым на поле. И он ее удачно кастанул во время вашего ответного матча.
Но этот супергерой уже запасся чипсами "Лейс" и кредитными картами "Альфабанка" и прикупил себе телевизор побольше, чтобы финал ЛЧ смотреть.
Салах и компания же не супергерои, они простые рок-н-ролльные ребята Клоппа и очень хотят выиграть ЛЧ. Так что расслабьте булки)
Положим, в прошлом туре вам попалась команда, в которой играет супергерой с абилкой становиться невидимым на поле. И он ее удачно кастанул во время вашего ответного матча.
Но этот супергерой уже запасся чипсами "Лейс" и кредитными картами "Альфабанка" и прикупил себе телевизор побольше, чтобы финал ЛЧ смотреть.
Салах и компания же не супергерои, они простые рок-н-ролльные ребята Клоппа и очень хотят выиграть ЛЧ. Так что расслабьте булки)
Пока вы там будете отыгрывать модель аля 3-0, Ливерпуль 1-2 закинет и закроет игру как с МС.
Пока вы там будете отыгрывать модель аля 3-0, Ливерпуль 1-2 закинет и закроет игру как с МС.
Ты как эксперт!
Ты как эксперт!