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Рейнгольд: «По игре сборная России пока смотрится лучше всех»

20 июня 2018, 12:16

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру сборной России в матчах с Саудовской Аравией и Египтом на чемпионате мира.

«С Уругваем мы будем играть товарищескую игру, и это даже хорошо. Почему? Пускай те ребята, которые сидели на лавочке, выйдут и постараются не ударить лицом в грязь. Это все-таки не проходной турнир, хотелось бы, чтобы было задействовано как можно больше игроков. Нужно использовать все ресурсы.

Мы выходим на Португалию или Испанию. Поэтому без разницы, какое место мы займем в группе — первое или второе. Основную работу команда сделала.

У меня были опасения, что Египет даст бой. Салах сыграл хорошо, но он не в порядке. Он не натренирован и все еще хватается за руку. Я видел его движения — он не особо лез в гущу. Но все равно — мастер, а Египет ниже классом.

Мы сделали большое дело, выйдя в плей-офф. Было много разговоров, что мы можем не выйти. В итоге забили восемь мячей и пропустили один. Найдите мне еще одну команду с такими показателями. Нет и близко. И по игре мы пока смотримся лучше всех. Даже бразильцев и немцев. Этого дорогого стоит. И не важно, какие были соперники».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
20 июня 2018 в 19:45
Хорошо на жеребьёвке сработали)
Миша Вилков
Миша Вилков ответ Зидан 1972 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2018 в 17:34
Как всегда все от результата зависит! Не вышли бы из группы, вспомнили бы и Денисова и многое другое!
Sheva-the Best
Sheva-the Best
20 июня 2018 в 15:10
с ума сошел старый...
MIvan
MIvan
20 июня 2018 в 14:58
Может мы разный футбол смотрим с Рейнгольцем? Фактор везения присутствует, игра блеклая.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июня 2018 в 14:43
Проспался дедуля?!? Хвалит сборную!!! А перед ЧМ готов был загрызть Черчесова за то, что не взял банщика с Комбаровым. Обещал полное фиаско!!!
А теперь как ни в чем небывало нахваливает......хоть бы извинился "змей" бело-красный!!!
Виталий Алпатов
Виталий Алпатов
20 июня 2018 в 14:20, ред.
"В итоге забили восемь мячей и пропустили один. Найдите мне еще одну команду с такими показателями. Нет и близко"

Так-то мы единственные кто два матча сыграл, остальные как бы по одному........... (кроме Египта еще) вот
самуил кац 1
самуил кац 1
20 июня 2018 в 14:10
Не знаю. Мне , лично, португальцы с испанцами понравились гораздо больше.
JamesR
JamesR
20 июня 2018 в 13:54
Ну пока и соперники были самые слабые у России, так что будем смотреть в следующих играх
Санчо Панса
Санчо Панса
20 июня 2018 в 13:51
Да, так оно и есть! Ну еще я бы отметил сборную Мексики, конечно же.
Миша Вилков
Миша Вилков ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2018 в 13:24
А вдруг продлят сказку? :)
SU_R_
SU_R_ ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
20 июня 2018 в 13:23
В том то и дело,что возносят,это очередная грубая ошибка.Сыграли 2 две игры хорошо,молодцы,а теперь на следующую стадию подготавливаемся.Вчера смотрел поляков с сенегальцами,так сенегал их топтал судя по манере игры.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2018 в 13:19
Все ты правильно пишешь,но в конце выдаешь свою сущность.Ты уверен,что два поражения нас ждут?А может скромно пожелать удачи?! Делов то.(
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ SU_R_ (раскрыть)
20 июня 2018 в 13:18
Это удел слабых делить.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
20 июня 2018 в 13:16
Победы с крупным счетом это здорово? Но победы над кем? Выводы будем делать исходя из следующих игр с сильными соперниками.Тут команду возносят до небес,но и словами можно сглазить,чуть терпения нам бы.
777dimon86
777dimon86
20 июня 2018 в 13:13
Ну по игре нет. А вот по физике, километражу и желанию - да лучшие!
ДСА
ДСА
20 июня 2018 в 13:10
Будем сегодня болеть за Иран.
SU_R_
SU_R_
20 июня 2018 в 13:04
Какую главную задачу выполнили?! Вы о чём?!Попали на такой турнир,где нужно постоянно из игры в игру выполнять задачи,а они каждую игру главные,но и цель турнира-это выйграть его.Парадокс какой то делить турнир на главные задачи и не главные.
drug01
drug01
20 июня 2018 в 13:03
Против каких соперников играли?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 июня 2018 в 12:47
А кстати еще ведь не факт что будут именно Португалия и Испания. Что так Иран сразу списали со счета, они пока первые в их группе))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2018 в 12:46
Это она только по составу сильна, а по игре Бельгия пока унылое зрелище
Миша Вилков
Миша Вилков ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2018 в 12:36
Да, даже один спартач в сборной - это плохо! Но хоть этих отстегнули :)
alexcc2009
alexcc2009
20 июня 2018 в 12:27
Ну да конечно. Вы как португальцы против испанцев сыграйте тогда дифирамбы петь будете
Миша Вилков
Миша Вилков
20 июня 2018 в 12:22
Убрали Глушакова с Комбаровым и уже лучше!
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