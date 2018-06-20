Рейнгольд: «По игре сборная России пока смотрится лучше всех»

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20 июня 2018, 12:16

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал игру сборной России в матчах с Саудовской Аравией и Египтом на чемпионате мира.

«С Уругваем мы будем играть товарищескую игру, и это даже хорошо. Почему? Пускай те ребята, которые сидели на лавочке, выйдут и постараются не ударить лицом в грязь. Это все-таки не проходной турнир, хотелось бы, чтобы было задействовано как можно больше игроков. Нужно использовать все ресурсы.

Мы выходим на Португалию или Испанию. Поэтому без разницы, какое место мы займем в группе — первое или второе. Основную работу команда сделала.

У меня были опасения, что Египет даст бой. Салах сыграл хорошо, но он не в порядке. Он не натренирован и все еще хватается за руку. Я видел его движения — он не особо лез в гущу. Но все равно — мастер, а Египет ниже классом.

Мы сделали большое дело, выйдя в плей-офф. Было много разговоров, что мы можем не выйти. В итоге забили восемь мячей и пропустили один. Найдите мне еще одну команду с такими показателями. Нет и близко. И по игре мы пока смотримся лучше всех. Даже бразильцев и немцев. Этого дорогого стоит. И не важно, какие были соперники».