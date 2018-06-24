Кейн за 2 игры догнал Месси по количеству голов на чемпионатах мира

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24 июня 2018, 17:52

Нападающий сборной Англии оформил хет-трик в матче с Панамой (6:1) на чемпионате мира. Всего у Кейна теперь 5 голов за 2 встречи. Таким образом, англичанин по забитым мячам догнал форварда сборной Аргентины , у которого в активе также 5 мячей на мундиалях. При этом для Месси это уже четвертый чемпионат мира, а для Кейна — первый. Лео сыграл в общей сложности 1444 минуты, тогда как Харри понадобилось 152.