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Кейн за 2 игры догнал Месси по количеству голов на чемпионатах мира

24 июня 2018, 17:52

Нападающий сборной Англии Харри Кейн оформил хет-трик в матче с Панамой (6:1) на чемпионате мира. Всего у Кейна теперь 5 голов за 2 встречи. Таким образом, англичанин по забитым мячам догнал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого в активе также 5 мячей на мундиалях. При этом для Месси это уже четвертый чемпионат мира, а для Кейна — первый. Лео сыграл в общей сложности 1444 минуты, тогда как Харри понадобилось 152.

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Все комментарии
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
25 июня 2018 в 17:58
А кто мешает гнома забыть пенальти или замикать передачи если он не умеет это его вина а не Кейна😂😂😂😂😂
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов ответ Байкал-38. (раскрыть)
25 июня 2018 в 17:54
Зидан полузашитник во первых во вторых он уже был чемпионом мира третых вы называете гнома лучшим игроком в истории футбола по этому это вам ответ😂😂😂😂😂😂
Duke_dp
Duke_dp
25 июня 2018 в 13:10
Жаль гнома.
Хороший парень.
Он хотя бы натурал и не из Англикосии.
калач
калач
25 июня 2018 в 11:56
а с вратарем напа не хотят еще сравнить?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
25 июня 2018 в 06:28
При том, что Англия весьма средненькая сборная, которая хорошо выглядит только на уровне Панамы. Так что сразу видна "сила" Месси.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
25 июня 2018 в 04:13, ред.
Кейн помог Англии сравняться по разнице голов с Бельгией, теперь Англия спокойно может подходить к матчу с Бельгией, у которой теперь нет преимущества, так что эти голы были важны не меньше чем голы в матчах с топами. А эти 3 гола у Кейна уже никто не заберет, и не важно как он забил и кому, ну например форвард Австралии однажды забил 13 голов в одном матче сборной Американской Панамы, это рекорд, и тем самым он вошел в истории, хотя забивал сборной ниже уровня дворовой команды, но рекорд есть рекорд.
рус фан
рус фан
25 июня 2018 в 02:46
Кейн забивал пока не особо сильным сборным, но реализовывал четко.
unomadridista
unomadridista
24 июня 2018 в 23:33
аахахахахахахахахаххахахахахахаааахахахахааха
311
311
24 июня 2018 в 20:43
Опять Лионеля 58ят!)
Rus Tam
Rus Tam
24 июня 2018 в 20:01
Смешно еслиб нехотелось плакать почему такие команды вабще на чем мира попадают изатаких вот колхозников щас блатуют бомжы кейн и ему подобные запомните это были его последние голы больше он не забет!
Vadik
Vadik
24 июня 2018 в 19:56
Всего лишь цифры, не более....
An Jo
An Jo
24 июня 2018 в 19:43
Черышев тоже может стать круче Месси, если поднапряжётся.
bsww
bsww
24 июня 2018 в 19:36
Правильно ли я понимаю "намёк", Лео должен и обязан отдать все золотые мячи Гарри Кейну?
cannongun
cannongun
24 июня 2018 в 19:26
норм вброс на вентилятор
Die Roten
Die Roten
24 июня 2018 в 19:22
Молодец Кейн. Повезло с соперником. Но надо же было хорошо воспользоваться.
Верг
Верг
24 июня 2018 в 19:09
такую же туфту можно написать сравнивая с голами саленко
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sparxx2 (комментарий удален) (раскрыть)
24 июня 2018 в 19:01
Месси так то в 2014 году Аргентину тащил весь чемпионат и играл на команду, а не стремился сам голы забивать! И финал могли выигрывать, немцем тогда повезло.
Теперь же об этом не вспоминают, а данное сравнение очень глупое!
Олег Саленко сыграл на чемпионатах мира всего 3 матча и забил 6 мячей с рекордом 5 мячей в одном матче и что теперь, если Кейн в следующем матче не забьёт, то тогда он станет никто, так получается?
Санчо Панса
Санчо Панса
24 июня 2018 в 18:57
Молодчик, Харри! Сполна оторвался на аутсайдерах) Надеюсь, что Месси в свой день рожденье даже об этом не думает.
Байкал-38.
Байкал-38.
24 июня 2018 в 18:50
А при чём тут Месси? Ну допустим по голам догнал и что? Давайте ещё с каким нибудь вратарём сравним. Кстати Зидан то же 5 мячей забил, почему с ним не сравнили?
Просто пиарятся на Месси даже когда он не в форме, мол посмотрите какой крутой Панаме на забивал.
Англию опять ничего не добьётся!
timoha 102
timoha 102
24 июня 2018 в 18:44
До Саленко им обоим далеко!!!))))
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
24 июня 2018 в 18:41
Эх соккер, куда вы докатились
DXTK
DXTK ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
24 июня 2018 в 18:35
Кейн в 2017 году обошел среди бомбардиров в Европе и Месси и Роналду за один год.
3 сезона подряд входит в АПЛ в тройку лучших бомбардиров сезона.

PS Распираенный сейчас Головин.
Vеnom
Vеnom
24 июня 2018 в 18:32
Блоха-это чума сборной..Самый позорный «лучший игрок мира»..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июня 2018 в 18:30
Нашли кого "кумирить".......
Кейна...против Панамы...
Я не фан Барселоны...и тем более Месси - но сравнивать их за гранью добра и зла....
Месси - при всех недостатках мастер, коих не много....
А Кейн - придуманный англичанами кумир чтоб не стыдно было .....вроде как на острове футбол придумали - а ни одного игрока нет....))))
Project Pandora
Project Pandora
24 июня 2018 в 18:22
no comments
Adam Force
Adam Force
24 июня 2018 в 18:05
69 это вообще дно, вообще опустили Месси. Реально, на его месте я бы вообще не появлялся на чемпионате мира.
League1
League1 ответ Коталонец (комментарий удален) (раскрыть)
24 июня 2018 в 18:03
меся "лучший игрок в истории футбола" только в твоих фантазиях.
А так согласен, Кейну просто повезло с соперниками.
Sam Samych
Sam Samych
24 июня 2018 в 17:58
Кейну по высшей степени повезло
AmIIIeR89
AmIIIeR89
24 июня 2018 в 17:55, ред.
Панама, Тунис, пенальти, добивания с метра в пустые ворота, опять чужой гол на свой счет... Я, конечно не фан Месси, но такое сравнение, просто смешно. Кейн лично для меня как был распиаренной деревяшкой так и остался
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