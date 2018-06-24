Кейн за 2 игры догнал Месси по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн оформил хет-трик в матче с Панамой (6:1) на чемпионате мира. Всего у Кейна теперь 5 голов за 2 встречи. Таким образом, англичанин по забитым мячам догнал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого в активе также 5 мячей на мундиалях. При этом для Месси это уже четвертый чемпионат мира, а для Кейна — первый. Лео сыграл в общей сложности 1444 минуты, тогда как Харри понадобилось 152.
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Хороший парень.
Он хотя бы натурал и не из Англикосии.
Хороший парень.
Он хотя бы натурал и не из Англикосии.
Теперь же об этом не вспоминают, а данное сравнение очень глупое!
Олег Саленко сыграл на чемпионатах мира всего 3 матча и забил 6 мячей с рекордом 5 мячей в одном матче и что теперь, если Кейн в следующем матче не забьёт, то тогда он станет никто, так получается?
Теперь же об этом не вспоминают, а данное сравнение очень глупое!
Олег Саленко сыграл на чемпионатах мира всего 3 матча и забил 6 мячей с рекордом 5 мячей в одном матче и что теперь, если Кейн в следующем матче не забьёт, то тогда он станет никто, так получается?
Просто пиарятся на Месси даже когда он не в форме, мол посмотрите какой крутой Панаме на забивал.
Англию опять ничего не добьётся!
Просто пиарятся на Месси даже когда он не в форме, мол посмотрите какой крутой Панаме на забивал.
Англию опять ничего не добьётся!
3 сезона подряд входит в АПЛ в тройку лучших бомбардиров сезона.
PS Распираенный сейчас Головин.
3 сезона подряд входит в АПЛ в тройку лучших бомбардиров сезона.
PS Распираенный сейчас Головин.
Кейна...против Панамы...
Я не фан Барселоны...и тем более Месси - но сравнивать их за гранью добра и зла....
Месси - при всех недостатках мастер, коих не много....
А Кейн - придуманный англичанами кумир чтоб не стыдно было .....вроде как на острове футбол придумали - а ни одного игрока нет....))))
Кейна...против Панамы...
Я не фан Барселоны...и тем более Месси - но сравнивать их за гранью добра и зла....
Месси - при всех недостатках мастер, коих не много....
А Кейн - придуманный англичанами кумир чтоб не стыдно было .....вроде как на острове футбол придумали - а ни одного игрока нет....))))
А так согласен, Кейну просто повезло с соперниками.
А так согласен, Кейну просто повезло с соперниками.