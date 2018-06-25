«Бешикташ» вновь хочет арендовать Абубакара

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25 июня 2018, 14:13

Как сообщает пресса, нападающий «Порту» может продолжить карьеру в Турции.



Интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Бешикташ». Ранее игрок уже выступал за турков в сезоне 2016/17 на правах аренды.



Отмечается, что «Порту» не желает рассматривать вариант с повторной арендой игрока, а хочет продать Венсана, однако турецкий коллектив ищет вариант с краткосрочной сделкой.