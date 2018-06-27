УЕФА исключил «Милан» из числа участников Лиги Европы

УЕФА вынес решение по финансовым нарушениям «Милана». Итальянский клуб исключен из следующего розыгрыша Лиги Европы, куда попал по итогам минувшего сезона. «Милан» нарушил правила финансового фэйр-плей, в частности условие безубыточности клуба.

«Россонери» смогут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, СМИ неоднократно рассказывали о финансовых проблемах китайских инвесторов во главе с Ли Юнхуном, новым владельцем «Милана». Сообщалось о многомиллионных долгах бизнесмена.