УЕФА вынес решение по финансовым нарушениям «Милана». Итальянский клуб исключен из следующего розыгрыша Лиги Европы, куда попал по итогам минувшего сезона. «Милан» нарушил правила финансового фэйр-плей, в частности условие безубыточности клуба.
«Россонери» смогут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
Напомним, СМИ неоднократно рассказывали о финансовых проблемах китайских инвесторов во главе с Ли Юнхуном, новым владельцем «Милана». Сообщалось о многомиллионных долгах бизнесмена.
в память о легенде Милана шевченке первым делом припарковал свой элитный Лада Яндекс такси возле базы сборной великой Украины на Ленинградский шоссе. очень хорошо провел время со спортсменами из городов Днепр, Львив, Одесса, Суми. их автосексия получилас дешевле чем обычна со сборной Румынии но немного дороже чем с Молдавии и Таджикистон. Капитан команды Ксана из Запорижжя рассказала про свой брат герой войны без ног и про сало для Украина. тут наказал ее пряжкой от ремня потому что мой Всевышний везде запрещает нечистую свенину. Харам!! лишившись глаза, Ксана образумилас и познакомила меня с ихней главной звездой знаменитым футболистом из АПЛ триппьером. всегда думал шта он француз но оказался тоже древний украинец и теперь всегда со мной
Затем пришел очередь навестить единоверцев из азербайджанской Турции в том числе лучшего Ронадло для моих братьев мамедов, ахмедов и помидоров Хасана Чалканоглу. мы сделали намаз друг друга лосьоном Огуречный, вырыли котлован, помялись в баня хамам, принесли половину бутылки путинки в жертву портрету Ердогана после чего из черного хода у Чалканоглу открылся бесплатный газопровод. тогда разогрели на газу вкусный кебаб. После обеда все вместе еще раз заглянули на база сборной Украина ведь моим братьям надоело отдыхать от тяжелой работы в компании козы Гюльнар хоть взгляд у ней всегда томный ненасытный но слишком много капусты берет чертовка. будит не лишним упомянуть шта Ксана из Запорижжя познакомила с триппьером и всех моих братьев тоже
настал время посетить Италию. до прихода наших китайских повелителей Милан раньше называли италианский клуб а я известный специалит по итальянской кальче!! О удача!! прямо возле бутовского Ашана сам наследник Несты грациозная Боккетти распивал на лавочке напиток ерш. Тут жи подсел к нему с закуской кукурузные палочки. увидев шта намечаится застолье, из кустов к нам подошли Ловчев, Рейнгольд, Назаров, Ефремов, Зиборок, Мыловар. вместе мы вообразили и отметили чемпионство знаминитого Спартака, считали звездочки в глазах пока напиток ерш не стал просится обратно, спели песню про мы Спартак а вы увы и, почувствовав как вместе с градусом нас наполняит отвага, начали громко угрожать Ливерпулям и Мариборам в новой ЛЧ!! потом приехал наряд и моих новообритенных друзей забрали
после такой фиаски хотелось скорей оказатся в родной Чайнатаун среди милых желтых лиц и узких очей росонерцев. но ужас!! я был введен в заблуждение и ограблен неким таксистом Миланидзе. Под маской преданого россонерца скрывался опасный грузинский барсеточник!! обнаружил пропажу 73.45 рублей, бонусную карту Пятерочки и упаковки от скиттлзов которые собирал чтобы набивать ими кошелек для солидности. умоляю всех вас дозвонитесь до китайских повелителей или моих друзей Расула Кривого и Борьки Шприца из знаменитого пятигорского кафе Чиполина чтобы забрали меня обратно ин шалаш. патамушта требования бездомных и бродячих животных с которыми я сечас обитаю на теплоцентрали в Южное Бутово становятся все настойчивее и унизительнее!!
в память о легенде Милана шевченке первым делом припарковал свой элитный Лада Яндекс такси возле базы сборной великой Украины на Ленинградский шоссе. очень хорошо провел время со спортсменами из городов Днепр, Львив, Одесса, Суми. их автосексия получилас дешевле чем обычна со сборной Румынии но немного дороже чем с Молдавии и Таджикистон. Капитан команды Ксана из Запорижжя рассказала про свой брат герой войны без ног и про сало для Украина. тут наказал ее пряжкой от ремня потому что мой Всевышний везде запрещает нечистую свенину. Харам!! лишившись глаза, Ксана образумилас и познакомила меня с ихней главной звездой знаменитым футболистом из АПЛ триппьером. всегда думал шта он француз но оказался тоже древний украинец и теперь всегда со мной
Затем пришел очередь навестить единоверцев из азербайджанской Турции в том числе лучшего Ронадло для моих братьев мамедов, ахмедов и помидоров Хасана Чалканоглу. мы сделали намаз друг друга лосьоном Огуречный, вырыли котлован, помялись в баня хамам, принесли половину бутылки путинки в жертву портрету Ердогана после чего из черного хода у Чалканоглу открылся бесплатный газопровод. тогда разогрели на газу вкусный кебаб. После обеда все вместе еще раз заглянули на база сборной Украина ведь моим братьям надоело отдыхать от тяжелой работы в компании козы Гюльнар хоть взгляд у ней всегда томный ненасытный но слишком много капусты берет чертовка. будит не лишним упомянуть шта Ксана из Запорижжя познакомила с триппьером и всех моих братьев тоже
настал время посетить Италию. до прихода наших китайских повелителей Милан раньше называли италианский клуб а я известный специалит по итальянской кальче!! О удача!! прямо возле бутовского Ашана сам наследник Несты грациозная Боккетти распивал на лавочке напиток ерш. Тут жи подсел к нему с закуской кукурузные палочки. увидев шта намечаится застолье, из кустов к нам подошли Ловчев, Рейнгольд, Назаров, Ефремов, Зиборок, Мыловар. вместе мы вообразили и отметили чемпионство знаминитого Спартака, считали звездочки в глазах пока напиток ерш не стал просится обратно, спели песню про мы Спартак а вы увы и, почувствовав как вместе с градусом нас наполняит отвага, начали громко угрожать Ливерпулям и Мариборам в новой ЛЧ!! потом приехал наряд и моих новообритенных друзей забрали
после такой фиаски хотелось скорей оказатся в родной Чайнатаун среди милых желтых лиц и узких очей росонерцев. но ужас!! я был введен в заблуждение и ограблен неким таксистом Миланидзе. Под маской преданого россонерца скрывался опасный грузинский барсеточник!! обнаружил пропажу 73.45 рублей, бонусную карту Пятерочки и упаковки от скиттлзов которые собирал чтобы набивать ими кошелек для солидности. умоляю всех вас дозвонитесь до китайских повелителей или моих друзей Расула Кривого и Борьки Шприца из знаменитого пятигорского кафе Чиполина чтобы забрали меня обратно ин шалаш. патамушта требования бездомных и бродячих животных с которыми я сечас обитаю на теплоцентрали в Южное Бутово становятся все настойчивее и унизительнее!!