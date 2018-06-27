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УЕФА исключил «Милан» из числа участников Лиги Европы

вчера, 18:13

УЕФА вынес решение по финансовым нарушениям «Милана». Итальянский клуб исключен из следующего розыгрыша Лиги Европы, куда попал по итогам минувшего сезона. «Милан» нарушил правила финансового фэйр-плей, в частности условие безубыточности клуба.

«Россонери» смогут обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, СМИ неоднократно рассказывали о финансовых проблемах китайских инвесторов во главе с Ли Юнхуном, новым владельцем «Милана». Сообщалось о многомиллионных долгах бизнесмена.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:33
плохо..
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 22:24
А Зенит когда ?
witynchik
witynchik
вчера в 21:57
какой то идиотизм,ей богу!
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
вчера в 21:53
Ха-ха! Что это за клуб?
juchok
juchok ответил Abbath
вчера в 20:44
Abbath:
Растранжирили весь кредит, а в УЕФА занести забыли. Теперь либо очередная смена владельцев, либо поголовная распродажа и пополнение в полку аутсайдеров Серии А с дальнейшим понижением в классе.
смена владельцев
VIPded
VIPded
вчера в 20:37
Хорошо хоть одним сезоном обошлось...
Великий Князь
Великий Князь ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 20:34
Ангел неБесГрешен:
Нее, не прокатит! Лайки не ставлю из принципа (можешь проверить в профиле, несколько совсем уж огневых заценил ,не более). Про подпиську подумаю ,а на хлебушек самому бы кто подогнал ;)
Жадина(
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 20:33
За то у псж все норм))) браво)) коррупция только в россии блин)
Великий Князь
Великий Князь ответил Барсенастенька
вчера в 20:33
Барсенастенька:
Ювентийцам надо было)
    ТЕРЕК и ни какой ахмат.
    ТЕРЕК и ни какой ахмат.
    вчера в 20:30
    Где китай там везде беда, что в спорте что производстве (губители природы и людей) и они к тому же и плагиатчики-воришки ( поддельщики)
    Фильдиперс
    Фильдиперс
    вчера в 20:24
    Шакалы паршивые. К Ман. Сити и ПСЖ вопросов у УЕФА нет?
    Dominators
    Dominators
    вчера в 20:15
    Я болею за Интер и мне жаль Милан .
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    вчера в 20:10
    Жалко такой клуб. Во что он превратиося?!!
    Каa
    Каa ответил Вand of the Hawk
    вчера в 19:46
    Это только в воспаленных сознаниях далеких от футбола глоров, которые меряют всё вокруг детскими понятиями и игровыми симуляторами, с ПСЖ могут быть какие-то вопросы.

    И ПСЖ молодцы как раз тем, что наглядно показали, как финансовый фейрплей работает именно против бедных клубов и только против бедных клубов, которые не имеют ресурсы (например, как клубы-побратимы с одним и тем же владельцем, или подконтрольную целую футбольную федерацию, или качественных юристов) для спокойного существования.

    Финансовый фейплей только на словах против "неконтролируемого богатства", а по факту он лоббировался именно мешками типа Реала, Барсы и МЮ для того, что эти мешки стали еще богаче.
    drimmer
    drimmer
    вчера в 19:39
    При том, что в италии больше болел за Интер. Но Милан тех времен, это было нечто восхитительное. Самые что ни на есть лос галактикос)
    Makcum
    Makcum
    вчера в 19:30
    Тяжело говорить, но мне жаль Милан! Великий клуб который тянут на дно, желаю быстрее вернутся !
    drimmer
    drimmer
    вчера в 19:27
    4RT
    4RT ответил Bалерошка
    вчера в 19:26
    Bалерошка:
    свершилось дорогие мои россонерцы!! пока великий Милан делает очередной уверенный зигзаг на пути к двенадцатому титулу ЛЧ, ваш любимый эксперт кальчи Валерошка просочился на чемпионат мира в России!! сперва хочу похвалится ведь я не сидел сложа руки и тоже победил на чемпионате мира по кариесу!! кроме того мне удалось поситить несколько сбордных тесно связаных с нашим клубом в память о легенде Милана шевченке первым делом припарковал свой элитный Лада Яндекс такси возле базы сборной великой Украины на Ленинградский шоссе. очень хорошо провел время со спортсменами из городов Днепр, Львив, Одесса, Суми. их автосексия получилас дешевле чем обычна со сборной Румынии но немного дороже чем с Молдавии и Таджикистон. Капитан команды Ксана из Запорижжя рассказала про свой брат герой войны без ног и про сало для Украина. тут наказал ее пряжкой от ремня потому что мой Всевышний везде запрещает нечистую свенину. Харам!! лишившись глаза, Ксана образумилас и познакомила меня с ихней главной звездой знаменитым футболистом из АПЛ триппьером. всегда думал шта он француз но оказался тоже древний украинец и теперь всегда со мной Затем пришел очередь навестить единоверцев из азербайджанской Турции в том числе лучшего Ронадло для моих братьев мамедов, ахмедов и помидоров Хасана Чалканоглу. мы сделали намаз друг друга лосьоном Огуречный, вырыли котлован, помялись в баня хамам, принесли половину бутылки путинки в жертву портрету Ердогана после чего из черного хода у Чалканоглу открылся бесплатный газопровод. тогда разогрели на газу вкусный кебаб. После обеда все вместе еще раз заглянули на база сборной Украина ведь моим братьям надоело отдыхать от тяжелой работы в компании козы Гюльнар хоть взгляд у ней всегда томный ненасытный но слишком много капусты берет чертовка. будит не лишним упомянуть шта Ксана из Запорижжя познакомила с триппьером и всех моих братьев тоже настал время посетить Италию. до прихода наших китайских повелителей Милан раньше называли италианский клуб а я известный специалит по итальянской кальче!! О удача!! прямо возле бутовского Ашана сам наследник Несты грациозная Боккетти распивал на лавочке напиток ерш. Тут жи подсел к нему с закуской кукурузные палочки. увидев шта намечаится застолье, из кустов к нам подошли Ловчев, Рейнгольд, Назаров, Ефремов, Зиборок, Мыловар. вместе мы вообразили и отметили чемпионство знаминитого Спартака, считали звездочки в глазах пока напиток ерш не стал просится обратно, спели песню про мы Спартак а вы увы и, почувствовав как вместе с градусом нас наполняит отвага, начали громко угрожать Ливерпулям и Мариборам в новой ЛЧ!! потом приехал наряд и моих новообритенных друзей забрали после такой фиаски хотелось скорей оказатся в родной Чайнатаун среди милых желтых лиц и узких очей росонерцев. но ужас!! я был введен в заблуждение и ограблен неким таксистом Миланидзе. Под маской преданого россонерца скрывался опасный грузинский барсеточник!! обнаружил пропажу 73.45 рублей, бонусную карту Пятерочки и упаковки от скиттлзов которые собирал чтобы набивать ими кошелек для солидности. умоляю всех вас дозвонитесь до китайских повелителей или моих друзей Расула Кривого и Борьки Шприца из знаменитого пятигорского кафе Чиполина чтобы забрали меня обратно ин шалаш. патамушта требования бездомных и бродячих животных с которыми я сечас обитаю на теплоцентрали в Южное Бутово становятся все настойчивее и унизительнее!!
    Лень читать этот трёхтомник
    drimmer
    drimmer
    вчера в 19:25
    DevilsMilan
    DevilsMilan
    вчера в 19:25
    Финансовый фейр-плей работает абсолютно не так как должен был.Так держать УЕФА, Милану же мало проблем было, ну.
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    вчера в 19:23
    Надеюсь Санчо Панса истинную боль пережил за клуб, что он не болел никогда.
    Барсенастенька
    Барсенастенька ответил juvenale
    вчера в 19:21
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 19:21
      Большой клуб профффукали
      juvenale
      juvenale ответил Барсенастенька
      вчера в 19:21
      Барсенастенька:
      Ювентийцам надо было)
      зачем
      Барсенастенька
      Барсенастенька ответил Серый хвост 3
      вчера в 19:18
      Ювентийцам надо было)
      drimmer
      drimmer
      вчера в 19:17
      А мне жаль Милан. До провала был яркий европейский гранд, а во времена Шевченко он меня лично безумно радовал.
      Серый хвост 3
      Серый хвост 3
      вчера в 19:14
      Не тем миланистам под хвоста зарядили!
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 19:12
      Аккуратнее нужно с деньгами.
      vastudio
      vastudio
      вчера в 19:07
      А как же ПСЖ с выкупленными игроками контрактами?
      Faustello
      Faustello
      вчера в 18:56
      Лошато ми Милано
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