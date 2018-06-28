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«Фиорентина» проявляет интерес к защитнику «Спартака»

сегодня, 12:11

По данным из источника, «Фиорентина» заинтересована в приобретении защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова.

Флорентийский клуб планирует усилить оборонительную линию, а 24-летний футболист является одним из приоритетных вариантов для решения данной задачи. Помимо «Фиорентины», в Кутепове заинтересованы «Лион», «Вест Хэм» и «Лейпциг».

Действующий контракт Кутепова со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. 

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Все комментарии
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 16:35
Вот это усиление для нас.
смещной
смещной ответил makkie
сегодня в 16:31
makkie:
Советую Бобсоккер - правда, интерфейс на любителя. Но общение и новости на 100500 баллов!
А там в бложках публиковаться можно?)
А то здесь материалы как-то никто не читает походу)
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 16:22
Что курит автор?
старина
старина
сегодня в 16:17
Если это правда,то надо продать без раздумий.
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу
сегодня в 15:33
Надо убирать лимит тогда можно спокойно отпускать своих при чем зарабатывая
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу ответил Abradva
сегодня в 15:32
На великих голубых мы насмотрелись сиди на пятом месте и поквакивай
makkie
makkie ответил Старый Спартач
сегодня в 15:24
Старый Спартач:
Господа, можете порекомендовать другой ресурс, где можно читать новости о футболе и обмениваться мнениями? Захожу на соккер раза два в неделю, открываю любую новость, а тут в обсуждениях неполовозрелые школьники несут какую-то ахинею про пупсиков и прочую пургу. Помню админы здесь раньше банили за такое, а теперь, видимо, в вечный отпуск ушли.
Советую Бобсоккер - правда, интерфейс на любителя.
Но общение и новости на 100500 баллов!
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:14
Вообще,хочется что бы в европу,после этого ЧМ уехали:Зобнин,Головин,Кутепов,Кузяев,как ни странно Дзюба,иначе сгниют в нашем болоте!!!!!!!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил cska.78
сегодня в 15:09
cska.78:
Не был пищевик в полуфинале ЛЧ, хватит придумывать :) А купил Федун липовое чемпионство на юбилей Симоняна, порадовал поросят, теперь готовьтесь к очередной бестрофейной 15-летке :)
Вся история футбола СССР и России показывала, что Короли Москвы влегкую унижали недоклуп цтка


Ждите еще 100 лет забвения и унижений

хахахахаха
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил cska.78
сегодня в 15:08
cska.78:
Лучший :) Самому не смешно? Усатый по блату его в сборную взял :)
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак ответил cska.78
    сегодня в 15:07
    cska.78:
    Сгнил в пищевике тот, кто у тебя на аватарке! Кроме бромантановых побед в 90-е ничего не видел :)
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      сегодня в 15:07
      Тут по ходу собрались только ненавистники Спартака!!!!!!!которые даже не знают статистику Кутепова на 3-х матчах ЧМ в составе сб России!!!!!!!!Кутепов за все 3 матча был одним из лучших игроков сб России!!!!!!!!!!!!Смотрите статистику,выигранные единоборства и тд!!!!!!!!!!!!Ну в Италии как ни странно Кутепов бы мог заиграть а вот в АПЛ вряд ли.
      cska.78
      cska.78 ответил ekliziast
      сегодня в 15:01
      ekliziast:
      Необходимо уточнить. Купили 17 место в Европе. А вот Спартак был в полуфинале ЛЧ , а это 3-4 место. Почувствуй разницу.
      Не был пищевик в полуфинале ЛЧ, хватит придумывать :) А купил Федун липовое чемпионство на юбилей Симоняна, порадовал поросят, теперь готовьтесь к очередной бестрофейной 15-летке :)
      ekliziast
      ekliziast ответил cska.78
      сегодня в 14:55
      cska.78:
      Лучший :) Самому не смешно? Усатый по блату его в сборную взял :)
      Глупости не пиши, почему не взял Глушакова , Комбарова ? В сборную по блату не берут,иначе взяли бы Рутенберга.
      ekliziast
      ekliziast ответил cska.78
      сегодня в 14:51
      cska.78:
      О ЦСКА и Зените знают во всем мире, потому что они побеждали в еврокубках! О пищевике там знают, только благодаря 1:18 и 0:7, ведь он в Европе никогда не выиграет!
      Необходимо уточнить. Купили 17 место в Европе. А вот Спартак был в полуфинале ЛЧ , а это 3-4 место. Почувствуй разницу.
      cska.78
      cska.78 ответил ekliziast
      сегодня в 14:45
      ekliziast:
      Ну не Березуцкими или Набабкиным и Щенниковым им усиливаться.Хотят забрать лучшего в России.
      Лучший :) Самому не смешно? Усатый по блату его в сборную взял :)
      Charismatic
      Charismatic
      сегодня в 14:45
      Было бы интересно понаблюдать за игрой Кутепова в иностранном чемпионате. Это всегда круто, когда наших игроков покупают за границу. И не важно, из Спартака, Зенита, ЦСКА, Локо или других команд.
      ekliziast
      ekliziast ответил cska.78
      сегодня в 14:43
      cska.78:
      Флорентийский клуб планирует усилить оборонительную линию ----------------------------------------------------------------------------- Ахаха, усилить защиту решили Кутеповым :)))
      Ну не Березуцкими или Набабкиным и Щенниковым им усиливаться.Хотят забрать лучшего в России.
      cska.78
      cska.78 ответил Сибирь за Спартак
      сегодня в 14:32
      Сибирь за Спартак:
      игнашка так и сгнила в цтка. Никому нахерт не нужна за всю свою жизнь ххахахахахха
      Сгнил в пищевике тот, кто у тебя на аватарке! Кроме бромантановых побед в 90-е ничего не видел :)
      Serg3.12
      Serg3.12
      сегодня в 14:31
      Зачет сокеру
      Веселая шутка)
      А добрым гинеролюбам и прирученным скажу, что про ваших и пошутить-то в голову не придёт)
      cska.78
      cska.78 ответил ekliziast
      сегодня в 14:30
      ekliziast:
      Спартак знают во всём мире , а вот о таких командах как Динамо , Торпедо , Анжи, Зенит , цска и слушать не слышали.
      О ЦСКА и Зените знают во всем мире, потому что они побеждали в еврокубках!
      О пищевике там знают, только благодаря 1:18 и 0:7, ведь он в Европе никогда не выиграет!
      ekliziast
      ekliziast ответил tuman960
      сегодня в 14:25
      tuman960:
      а эти клубы знают,что они "проявляют интерес",думаю они даже не слышали о Спартаке!!!!
      Спартак знают во всём мире , а вот о таких командах как Динамо , Торпедо , Анжи, Зенит , цска и слушать не слышали.
      ekliziast
      ekliziast ответил Faustello
      сегодня в 14:21
      Faustello:
      Это кстати очень грустная история. Смольников постоянно играет кость в кость, и уже в нашем чемпе кучу травм наносил игрокам. Просто в РФПЛ бомжам иногда прощается многое, а тут не та история. Привык Тупоголовый прыгать ногами вперед - это его стиль.
      Его наверное не предупредили, что на ЧМ Газпром и Фурсенко не котируются и в кабинете не решат.
      Сибирь за Спартак
      Сибирь за Спартак ответил cska.78
      сегодня в 14:19
      cska.78:
      Флорентийский клуб планирует усилить оборонительную линию ----------------------------------------------------------------------------- Ахаха, усилить защиту решили Кутеповым :)))
      игнашка так и сгнила в цтка. Никому нахерт не нужна за всю свою жизнь

      ххахахахахха
      4RT
      4RT
      сегодня в 14:12
      А чего в заголовке сразу не написали "«Фиорентина» проявляет интерес к Кутепову"? Побоялись,что никто эту чушь читать не будет?
      311
      311
      сегодня в 14:10
      «Фиорентина» проявляет интерес к защекану «Спартака»

      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1055662.shtml
      Старый Спартач
      Старый Спартач
      сегодня в 14:07
      Господа, можете порекомендовать другой ресурс, где можно читать новости о футболе и обмениваться мнениями?

      Захожу на соккер раза два в неделю, открываю любую новость, а тут в обсуждениях неполовозрелые школьники несут какую-то ахинею про пупсиков и прочую пургу. Помню админы здесь раньше банили за такое, а теперь, видимо, в вечный отпуск ушли.
      Abradva
      Abradva
      сегодня в 13:59
      Кутепова могут только друзьям в ростов спихнуть, а так он нафиг никому не нужен.
      DVoxNN
      DVoxNN
      сегодня в 13:56
      Брехня конечно, но вдруг кто-то купит - вот ржака будет.
      Аденн
      Аденн ответил kingoffam
      сегодня в 13:25
      kingoffam:
      Есть такой бомж-Смольников фамилиё.Просто похоронил сборную в матче с Уругваем.
      у Зенитовского Смольникова помощник был, старый мерин Игнашевич. бу-га-га
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