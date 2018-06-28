«Фиорентина» проявляет интерес к защитнику «Спартака»

По данным из источника, «Фиорентина» заинтересована в приобретении защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова.
Флорентийский клуб планирует усилить оборонительную линию, а 24-летний футболист является одним из приоритетных вариантов для решения данной задачи. Помимо «Фиорентины», в Кутепове заинтересованы «Лион», «Вест Хэм» и «Лейпциг».
Действующий контракт Кутепова со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.
Млин, если Спартак его продаст, с ними трудно будет играть.
Модная прическа - 80% успеха футболиста!
Млин, если Спартак его продаст, с ними трудно будет играть.
Модная прическа - 80% успеха футболиста!
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Ахаха, усилить защиту решили Кутеповым :)))
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Ахаха, усилить защиту решили Кутеповым :)))