«Фиорентина» проявляет интерес к защитнику «Спартака»

По данным из источника, «Фиорентина» заинтересована в приобретении защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова.



Флорентийский клуб планирует усилить оборонительную линию, а 24-летний футболист является одним из приоритетных вариантов для решения данной задачи. Помимо «Фиорентины», в Кутепове заинтересованы «Лион», «Вест Хэм» и «Лейпциг».



Действующий контракт Кутепова со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.