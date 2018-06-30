Мутко посетил тренировку сборной России накануне матча с Испанией

Сборная России в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.



Сообщается, что полузащитник Алан Дзагоев вернулся в общую группу.



«Все футболисты тренируются в общей группе, все нормально», - сообщили в пресс-службе.



Тренировку команды посетил вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.



Недавно отмечалось, что сборная России в матче с Испанией будет играть в белой форме.