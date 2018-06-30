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Мутко посетил тренировку сборной России накануне матча с Испанией

сегодня, 12:47
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Сборная России в полном составе проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. 

Сообщается, что полузащитник Алан Дзагоев вернулся в общую группу. 

«Все футболисты тренируются в общей группе, все нормально», - сообщили в пресс-службе.

Тренировку команды посетил вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

Недавно отмечалось, что сборная России в матче с Испанией будет играть в белой форме.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 15:17
Какого ему надо на тренировке? Пусть своими прямыми делами займется! Нечего давить на игроков своим присутствием!
Заброда
Заброда
сегодня в 15:03
Решил прошвырнуться, може где чё сопрёт.
iNels
iNels
сегодня в 14:53
"Сообщается, что полузащитник Алан Дзагоев вернулся в общую группу"

не форсируйте, в финале выпустите))
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Abradva
сегодня в 14:24
Abradva:
Мутко наш любимый руководитель, солнце наше.
Фром хиз харт...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 14:23
Не к добру этот вице-премьер, да еще и форма белая... Саудов и Египет побеждали в красной!
Верг
Верг
сегодня в 14:22
ну значит посетил и проклял!
Roman73
Roman73
сегодня в 14:17
Накачка в стиле Политбюро ЦК КПСС.
Обычно эти накачки производили обратный эффект.
У футболистов дрожали колени от ответственности перед Партией и Народом.
Это было видно даже на поле судорожность движении, простота решении, игра на отбой, качество даже хуже имеющегося уровня.
За сборную всегда было тяжело болеть, нудно и серо.
Исключение сборные призыва Лобановского в 76 ом, 86 ом, 88 ом годах.
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 14:08
Нравится ему футбол, что поделать.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 14:04
Все вылили желчь, не смешно пошутили, надеюсь вам полегчало.
Faustello
Faustello
сегодня в 14:02
Объяснил как тяжело обстоит дело постройки счастливого будущего, спели песню!
Abradva
Abradva
сегодня в 13:49
Мутко наш любимый руководитель, солнце наше.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 13:43
Осквернил так сказать
yasukuni
yasukuni
сегодня в 13:37
Кто-то еще сомневается, что Фром май харт никуда не уходил и уходить не собирается?! Кстати, кретинизм насчет "доморощенных игроков" в заявке вполне в его стиле. Да, паспорт доморощенного потянет раз в пять дороже российского.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:31
я смотрю,у наших вице-премьером много свободного времени слишком.хотя они еще,помимо основного места работы,еще по 5 должностей замещают
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 13:31
После чемпионата сам себя наградит орденом за выход в 1/8 финала
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:25
Дзага в теме, правда даже не знаю кого он заменит? ведь и Черышев и Головин на данный момент лучше :(
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 13:24
Мутко рассказал от всего сердца, как им играть с открытым сердцем.
311
311
сегодня в 13:23
Счастье то какое, сам Мутко посетил!)
nahan
nahan
сегодня в 13:18
Ну, всё, указания даны, цели ясны, теперь можно достойно проигрывать испанцам...
val06051981
val06051981
сегодня в 13:02
Мутко посетил? Ооо..плохая примета...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:01
Надеюсь Мутко обещал игрокам что привезет на игру живого Путина...
ndedov
ndedov
сегодня в 12:59
Сделал накачку перед матчем!
alexcc2009
alexcc2009
сегодня в 12:52
Ну куда же без него
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 12:50
Речник-строитель посетил спортсменов-карьеристов с официальным визитом)
Благодать)
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