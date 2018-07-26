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МЮ готов потратить 60 млн фунтов на трансфер Магуайра

26 июля 2018, 06:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо настаивает на приобретении защитника «Лестера» и сборной Англии Харри Магуайра. По информации источника, наставника МЮ не смущает, что «лисы» потребуют около 60 млн фунтов за английского футболиста.

Отмечается, что «Лестер» не намерен отпускать ещё одного ведущего игрока клуба после потери Рияда Мареза, поэтому «красные дьяволы» могут переключиться на защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, переход которого будет стоить МЮ примерно £ 50 млн.

Ранее главный тренер «Лестера» Клод Пюэль, комментируя интерес к Магуайру со стороны манкунианцев, подчеркнул, что «Лестер» нуждается в 25-летнем англичанине.

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Медив
Медив
26 июля 2018 в 09:52
У Тоби разве не последний год контракта и терки с его переподписанием? Какие тут тогда 50 млн
Mr_Tim
Mr_Tim
26 июля 2018 в 06:59
Защитник нам нужен! так что трансферы еще будут)
Гость
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