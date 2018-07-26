МЮ готов потратить 60 млн фунтов на трансфер Магуайра

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26 июля 2018, 06:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» настаивает на приобретении защитника «Лестера» и сборной Англии . По информации источника, наставника МЮ не смущает, что «лисы» потребуют около 60 млн фунтов за английского футболиста.

Отмечается, что «Лестер» не намерен отпускать ещё одного ведущего игрока клуба после потери Рияда Мареза, поэтому «красные дьяволы» могут переключиться на защитника «Тоттенхэма» , переход которого будет стоить МЮ примерно £ 50 млн.

Ранее главный тренер «Лестера» Клод Пюэль, комментируя интерес к Магуайру со стороны манкунианцев, подчеркнул, что «Лестер» нуждается в 25-летнем англичанине.