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Анчелотти: «В „Баварии“ существовали проблемы с философией»

28 августа 2018, 21:44

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти вспомнил период карьеры в мюнхенской «Баварии».

Опыт в «Баварии» был немного необычным. Все было хорошо, мы выиграли почти все игры в сентябре. Но в «Баварии» существовали проблемы с философией. Они не хотели меняться.

Напомним, что Анчелотти возглавил «Наполи» этим летом.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
29 августа 2018 в 13:29
Непонятно про какую философию идёт речь. То ли про Пеповскую, то ли про баварскую.
Верг
Верг
29 августа 2018 в 13:11, ред.
Ван гал подтянул кучу молодых футболистов, без которых сейчас не представляют баварию. Это он привел арьена роббена из реала, стал ставить давида алабу, хольгера бадштубера, тони крооса и томаса мюллера, швайнштайгера поставил в опорную зону. Вот кто сделал тот фундамент для той баварии последующих лет. ДА лч не выиграл, но в финале играл.
Сливки общества
Сливки общества ответ DXTK (раскрыть)
28 августа 2018 в 23:23
Ковач родился в Берлине и всю карьеру футболиста провел в Бундеслиге. То, что он хорват по крови, здесь ни при чем, иначе это уже какой-то нацизм)
DXTK
DXTK ответ Palex (раскрыть)
28 августа 2018 в 22:55
дачанин Серен Лербью играл за баварию с 1983 по 1986 год, с 1991 по 1992 год был гл. тренером Баварии в том сезоне они займут 10 место.

PS именно с немцами во главе Бавария добивалась успеха именно в ЛЧ, этот трофей им нужен, а не чемпинат или кубок германии, которых у них по рекорду 28 и 18 соответственно.
Palex
Palex ответ DXTK (раскрыть)
28 августа 2018 в 22:35
Ну Ковач,хотя бы играл за Баварию.
Сливки общества
Сливки общества
28 августа 2018 в 22:34
Как много философов однако развелось
DXTK
DXTK
28 августа 2018 в 22:28
философия Баварии это немец во главе клуба. Так что Ковач тоже не обладает той философией, которая нужна им.

pS а если хотите поговорить о философии, спросите ван гала, который их тоже тренировал.
Гость
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