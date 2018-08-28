Анчелотти: «В „Баварии“ существовали проблемы с философией»

Главный тренер «Наполи» вспомнил период карьеры в мюнхенской «Баварии».

Опыт в «Баварии» был немного необычным. Все было хорошо, мы выиграли почти все игры в сентябре. Но в «Баварии» существовали проблемы с философией. Они не хотели меняться.