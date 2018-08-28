Анчелотти: «В „Баварии“ существовали проблемы с философией»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти вспомнил период карьеры в мюнхенской «Баварии».
Опыт в «Баварии» был немного необычным. Все было хорошо, мы выиграли почти все игры в сентябре. Но в «Баварии» существовали проблемы с философией. Они не хотели меняться.
Напомним, что Анчелотти возглавил «Наполи» этим летом.
PS именно с немцами во главе Бавария добивалась успеха именно в ЛЧ, этот трофей им нужен, а не чемпинат или кубок германии, которых у них по рекорду 28 и 18 соответственно.
PS именно с немцами во главе Бавария добивалась успеха именно в ЛЧ, этот трофей им нужен, а не чемпинат или кубок германии, которых у них по рекорду 28 и 18 соответственно.
pS а если хотите поговорить о философии, спросите ван гала, который их тоже тренировал.
pS а если хотите поговорить о философии, спросите ван гала, который их тоже тренировал.