Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2018/2019

Головин: «В Москву приедут гранды, „Реал“ и „Рома“. Желаю ЦСКА удачи»

30 августа 2018, 22:42

Полузащитник «Монако» Александр Головин, выступавший ранее в составе ЦСКА, следил за тем, каких соперников «армейцам» уготовит жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Московский коллектив сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

Конечно, следил и за тем, кто достанется ЦСКА. Своим бывшим партнерам хочу пожелать удачи. В Москву приедут «Реал» и «Рома», настоящие гранды европейского футбола. Уверен, будет полный стадион. При такой поддержке, какая есть у ЦСКА, возможно всё.

Между жизнью и смертью. Группы новой Лиги чемпионов

Все новости
Данни: «„Зенит“ — главный претендент на чемпионство»
Вчера, 16:17
Альба: «Я бы всегда отдавал „Золотой мяч“ Месси»
Вчера, 13:40
Петржела: «Я не верю, что „Спартак“ сможет победить „Зенит“»
Вчера, 11:59
Дида — о миланском дерби: «Вся страна будет следить за этим матчем»
Вчера, 11:24
Хайнер: «Я убеждён, что сможем выйти в плей-офф ЛЧ»
Вчера, 08:24
Анчелотти сравнил Английскую Премьер-Лигу с другими чемпионатами
02 сентября
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
31 августа 2018 в 10:13
"...в Москву приедут Реал и Рома, настоящие гранды европейского футбола..."

Для лошадей и Виктория тоже гранд! ))
vinyardrip
vinyardrip ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
31 августа 2018 в 00:13
Ну млин, ток если врачам сейчас скучно))
DonaDonni
DonaDonni
30 августа 2018 в 23:59, ред.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    30 августа 2018 в 23:26, ред.
    А что вам еще остается
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    30 августа 2018 в 23:23
    Давай Санек поправляйся !!! Ждем тебя в сборной!
    Ну и удачи в Монако!!!
    форева
    форева
    30 августа 2018 в 23:19
    Из-за Сашки у нас в этой ЛЧ аж 2 клуба за которые мы болеем.)) Удачи!
    ermak6848
    ermak6848
    30 августа 2018 в 23:13
    Успехов тебе Александр!
    Великолепный
    Великолепный
    30 августа 2018 в 22:49
    Спасибо Александр на добром слове!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     