Головин: «В Москву приедут гранды, „Реал“ и „Рома“. Желаю ЦСКА удачи»

Полузащитник «Монако» , выступавший ранее в составе ЦСКА , следил за тем, каких соперников «армейцам» уготовит жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Московский коллектив сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

Конечно, следил и за тем, кто достанется ЦСКА . Своим бывшим партнерам хочу пожелать удачи. В Москву приедут «Реал» и «Рома», настоящие гранды европейского футбола. Уверен, будет полный стадион. При такой поддержке, какая есть у ЦСКА , возможно всё.