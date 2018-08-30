Головин: «В Москву приедут гранды, „Реал“ и „Рома“. Желаю ЦСКА удачи»

Полузащитник «Монако» Александр Головин, выступавший ранее в составе ЦСКА, следил за тем, каких соперников «армейцам» уготовит жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Московский коллектив сыграет с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».
Конечно, следил и за тем, кто достанется ЦСКА. Своим бывшим партнерам хочу пожелать удачи. В Москву приедут «Реал» и «Рома», настоящие гранды европейского футбола. Уверен, будет полный стадион. При такой поддержке, какая есть у ЦСКА, возможно всё.
Для лошадей и Виктория тоже гранд! ))
Для лошадей и Виктория тоже гранд! ))
https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE
Ну и удачи в Монако!!!
Ну и удачи в Монако!!!