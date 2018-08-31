«Ростов» отдал Мирзова в аренду тульскому «Арсеналу»

вчера, 19:10

Пресс-служба «Ростова» объявила о том, что клуб отдал полузащитника Резиуана Мирзова в аренду тульскому «Арсеналу». Соглашение рассчитано на один сезон.

Ранее, напомним, «Ростов» подтвердил аренду Саида Эзатолахи в «Рединг».