Ганчаренко: «Отсутствие баланса в ЦСКА мне не нравится»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ .

За исключением того, что Магнуссон и Бистрович получили травмы, матч сложился для нас неплохо. Мы провели очень много хороших атак, такие игры обычно нравятся болельщикам. В первом тайме, может, были даже поострее. Но если брать защиту команды в целом, есть моменты, которые не могут не беспокоить перед Лигой чемпионов. Можно хорошо атаковать, но плохо обороняться. Отсутствие баланса мне не нравится.