Чалов: «Хорошо, что победили и не пропустили»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ .

Напомним, что Чалов в матче отметился хет-триком.

Очень рад забить три гола – это случилось. Большое спасибо хочется сказать болельщикам. Они здорово нас поддерживают – это помогает. Хочется забивать еще больше.

Очень много моментов у нас сегодня было, нужно больше выжимать из этого. Хорошо, что победили и не пропустили. Готовимся к следующей игре.

«Урал» хорошо играл. Они пытаются играть в футбол. Где-то не досмотрели в обороне. Это футбол, такое бывает.