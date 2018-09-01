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Чалов: «Хорошо, что победили и не пропустили»

вчера, 20:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ.

Напомним, что Чалов в матче отметился хет-триком.

Очень рад забить три гола – это случилось. Большое спасибо хочется сказать болельщикам. Они здорово нас поддерживают – это помогает. Хочется забивать еще больше.

Очень много моментов у нас сегодня было, нужно больше выжимать из этого. Хорошо, что победили и не пропустили. Готовимся к следующей игре.

«Урал» хорошо играл. Они пытаются играть в футбол. Где-то не досмотрели в обороне. Это футбол, такое бывает.

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Bekelman55
Bekelman55
вчера в 23:37
вместо Самедова должен был на ЧМ играть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:36
Продолжай , Федя, в том же духе!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 21:01
Чалов сегодня напоминал Гризманна в лучшие годы. Так бы всегда!
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