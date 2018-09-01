Жигулев: «Последние два гола ЦСКА – подарки»

Полузащитник «Урала» Илья Жигулев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ.
Пропустили два гола непонятных. В перерыве поговорили и второй тайм начали нормально. Моменты стали появляться. Но и в первом они были. Пенальти забивай – и 2:1. И, может, по-другому бы сложился матч. Последние два гола – подарки. Особенно четвертый.
Стыдно! Хочется извиниться перед болельщиками. Думаю, пауза в чемпионате пойдет на пользу.
Такое вИдение игры достигается, если смотреть матч сквозь красно-белые очки.
Кстати, проверено временем - они дают большое искажение
Такое вИдение игры достигается, если смотреть матч сквозь красно-белые очки.
Кстати, проверено временем - они дают большое искажение
https://youtu.be/PnjdFWtmmtM
Обе команды в ФНЛ за это!
Обе команды в ФНЛ за это!
У него, пока, нет статуса самого авторитетного игрока "Урала" и не будет.
У него, пока, нет статуса самого авторитетного игрока "Урала" и не будет.