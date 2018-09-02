Моуриньо: «Еще до начала сезона говорил, что будет трудно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что тяжелое начало сезона вполне ожидаемо.

Я еще летом, до начала чемпионата, говорил об этом. Это не значит, что что-то случилось прямо сейчас. У нас два поражения, но впереди еще 35 матчей.

Реальная цель? Обыграть «Бернли». Затем обыграть «Уотфорд». Вот такая наша цель. Каждый раз мы намерены побеждать.

В прошлом сезоне у нас был фантастический старт, мы выиграли первые три матча, девять очков и 10 голов. Но затем две игры проиграли. Может, в этот раз мы начнем с двух поражений, а затем наберем серию из побед.