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Моуриньо: «Еще до начала сезона говорил, что будет трудно»

сегодня, 09:32
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед18:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что тяжелое начало сезона вполне ожидаемо.

Я еще летом, до начала чемпионата, говорил об этом. Это не значит, что что-то случилось прямо сейчас. У нас два поражения, но впереди еще 35 матчей.

Реальная цель? Обыграть «Бернли». Затем обыграть «Уотфорд». Вот такая наша цель. Каждый раз мы намерены побеждать.

В прошлом сезоне у нас был фантастический старт, мы выиграли первые три матча, девять очков и 10 голов. Но затем две игры проиграли. Может, в этот раз мы начнем с двух поражений, а затем наберем серию из побед.

В последнем туре АПЛ манкунианцы были разгромлены «Тоттенхэмом».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:30
Остается только возвращаться на победный путь
t2k
t2k
сегодня в 10:48
Жозе как Фернандо Алонсо из ф1. Все слушают только его, все тролят только его) вот и получается, что любое его слово печатают, а скаузерки и пляшут вокруг каждого слова
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:46
А сейчас не просто трудно, а еще и очень плохо
prayforspecialone
prayforspecialone
сегодня в 10:45
Не заметно, что намерены побеждать, хотя если перестанут практиковать автобус и в обороне ставить Байи , а не Линделефа и Смоллинга, может и придут победы, первый тайм с ТТХ был неплох
drug01
drug01
сегодня в 10:13
Да труднее будет впереди
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:51
Этот все плачиться
cska plus
cska plus
сегодня в 09:43
Никому сейчас не легко, все грады отскакивают.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:39
моур такой: "Бернли... Уотфорд... с****, что за календарь... гранды пошли одни"
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