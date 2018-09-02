Мбаппе - о своем удалении: «Я бы поступил так снова»

Привычно спокойный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил удаление в концовке матча 4-го тура Лиги 1 с «Нимом», толкнув своего соперника после удара по ногам. Нападающий признается, что не сожалеет о своих действиях.

Когда играешь за такой клуб, нужно научиться не обращать внимания на грубость. Меня бьют по ногам постоянно. Если я буду реагировать в каждом туре, то буду получать красные карточки каждый раз.

Но нет, я не жалею. Случись такая ситуация еще раз, я бы поступил так снова. Я извинюсь перед болельщикам и всеми, но я не могу терпеть подобное поведение.