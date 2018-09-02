Лопетеги: «Почему бы Бензема не забить 30 или 40 голов?»

После поединка 3-го тура Ла Лиги «Реал» - «Леганес» (4:1) наставника «сливочных» Хулена Лопетеги спросили, сможет ли Карим Бензема забить 30 голов за сезон и побороться за звание лучшего снайпера чемпионата. Лопетеги в французе не сомневается.

Почему нет? Почему бы ему не забить 30 или 40 голов за сезон? Но важнее всего для нас командные успехи, а голы - это работа всей команды.

Бензема - великолепный игрок и всегда таким был. Его успехи - целиком его заслуга. Он рад помогать команде.