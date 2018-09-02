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Лопетеги: «Почему бы Бензема не забить 30 или 40 голов?»

сегодня, 09:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

После поединка 3-го тура Ла Лиги «Реал» - «Леганес» (4:1) наставника «сливочных» Хулена Лопетеги спросили, сможет ли Карим Бензема забить 30 голов за сезон и побороться за звание лучшего снайпера чемпионата. Лопетеги в французе не сомневается.

Почему нет? Почему бы ему не забить 30 или 40 голов за сезон? Но важнее всего для нас командные успехи, а голы - это работа всей команды.

Бензема - великолепный игрок и всегда таким был. Его успехи - целиком его заслуга. Он рад помогать команде.

В поединке с «Леганесом» Бензема отметился дублем.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:47
На пару с Бэйлом может и забьют.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 11:34
По моему в Лионе он только много забивал.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:45
Роналду нет - никто не мешает.
Kerri
Kerri
сегодня в 10:40
Не выйдет.
SPORiNG
SPORiNG
сегодня в 10:37
На самом деле действительно, почему бы и нет. Если теперь в Реале ключевой фигурой в атаке будет Карим, а доставлять ему передачи будут Асенсио и Бэйл (ну и разумеется у Бэйла будет некая свобода действий, подобная Роналду) - не удивительно, что Бензема забьёт таки 30-40 мячей за сезон.
SPORiNG
SPORiNG
сегодня в 10:35
Георгий Додонов:
Он в молодые годы столько не забивал.
если учитывать все турниры за сезон (плюс сборная) - забивал, и даже больше
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 10:27
Он в молодые годы столько не забивал.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 10:07
Как же много стало тех, кто всегда поддерживал Бензема, всегда верил в него и знал что его дико недооценивают. Хотя здесь я за последние 5 лет не видел ни одного фана Реала, который не гнобил бы его.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 09:24
О как
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