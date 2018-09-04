Феллаини – о 10-м месте МЮ: «Сезон только начался»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини высказался относительно неудачного старта команды в новом сезоне АПЛ . В первых 4-турах МЮ одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.

В матче с «Бернли» МЮ показал свой боевой характер, все в команде хотели победить. Так что боевой дух на месте. Мы должны сохранить его и демонстрировать в каждом следующем матче, настраиваться на положительный результат. Думаю, когда мы показываем уверенную игру, у нас всё становится хорошо.

Сейчас будет пауза на матчи сборных, постараемся вернуться после неё сильнее. Мы отправляемся в сборные, но должны думать о следующем матче [против «Уотфорда»], который важнее игры с «Бернли».