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Феллаини – о 10-м месте МЮ: «Сезон только начался»

сегодня, 06:08

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини высказался относительно неудачного старта команды в новом сезоне АПЛ. В первых 4-турах МЮ одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.

В матче с «Бернли» МЮ показал свой боевой характер, все в команде хотели победить. Так что боевой дух на месте. Мы должны сохранить его и демонстрировать в каждом следующем матче, настраиваться на положительный результат. Думаю, когда мы показываем уверенную игру, у нас всё становится хорошо.

Сейчас будет пауза на матчи сборных, постараемся вернуться после неё сильнее. Мы отправляемся в сборные, но должны думать о следующем матче [против «Уотфорда»], который важнее игры с «Бернли».

Сезон длинный, и это только его начало. Прошлые два сезона мы начинали очень хорошо. В этот раз мы немного отстали, но впереди ещё много игр, так что мы продолжим двигаться вперёд. В АПЛ возможно всё. Посмотрим, где мы будем в конце.

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cska.78
cska.78
сегодня в 06:50
Правильно, сезон только начался! У нас болелы пищевика любят в таблицу после 5 туров смотреть, а после 30 тура пищевик как всегда в ...... :)
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