Феллаини – о 10-м месте МЮ: «Сезон только начался»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини высказался относительно неудачного старта команды в новом сезоне АПЛ. В первых 4-турах МЮ одержал 2 победы и потерпел 2 поражения.
В матче с «Бернли» МЮ показал свой боевой характер, все в команде хотели победить. Так что боевой дух на месте. Мы должны сохранить его и демонстрировать в каждом следующем матче, настраиваться на положительный результат. Думаю, когда мы показываем уверенную игру, у нас всё становится хорошо.
Сейчас будет пауза на матчи сборных, постараемся вернуться после неё сильнее. Мы отправляемся в сборные, но должны думать о следующем матче [против «Уотфорда»], который важнее игры с «Бернли».
Сезон длинный, и это только его начало. Прошлые два сезона мы начинали очень хорошо. В этот раз мы немного отстали, но впереди ещё много игр, так что мы продолжим двигаться вперёд. В АПЛ возможно всё. Посмотрим, где мы будем в конце.