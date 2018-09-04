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Тульский «Арсенал» подписал нападающего «Партизана»

сегодня, 12:55

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович пополнил ряды тульского клуба. В составе российской команды форвард будет играть на условиях аренды. 

24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Огнен выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в «Партизане», в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».

В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.

Напомним, что нападающий «Зенита» Лука Джорджевич текущий сезон проведет на правах аренды в «Арсенале».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:38
putnik59:
игрок без контракта имеет право заявится вне заявочного окна
Не знаю, обратил ли ты внимание, но Огнен Ожегович не свободный агент и принадлежит "Партизану"
putnik59
putnik59
сегодня в 13:34
Так Себе Аналитик:
Чет я уже не понимаю, зачем вообще у нас есть заявочное окно, если его никто не соблюдает?) Или просто Прядкин ща интенсивно зарабатывать начал)
игрок без контракта имеет право заявится вне заявочного окна
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:29
Чет я уже не понимаю, зачем вообще у нас есть заявочное окно, если его никто не соблюдает?)

Или просто Прядкин ща интенсивно зарабатывать начал)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:29
cska plus:
федун постарался для своего филиала.
Чтооо?
ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч

Лол конь, ну хоть бы 2 сточки вниз посмотрел.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:15
федун постарался для своего филиала.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:12
Внешне - очень переспективный.
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 12:59
Со дна, я выловил живого партизана, не знал он бедный, что закончилась война.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 12:58
Напомню, что купил все Федун))
Samuelsen
Сегодня 12:43
Теперь и Федун отслюнявит, что бы заявить игрока вне заявочного окна? или все же в январе?
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