Тульский «Арсенал» подписал нападающего «Партизана»

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович пополнил ряды тульского клуба. В составе российской команды форвард будет играть на условиях аренды.
24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Огнен выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в «Партизане», в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».
В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.
Напомним, что нападающий «Зенита» Лука Джорджевич текущий сезон проведет на правах аренды в «Арсенале».
Или просто Прядкин ща интенсивно зарабатывать начал)
Или просто Прядкин ща интенсивно зарабатывать начал)
ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч
Лол конь, ну хоть бы 2 сточки вниз посмотрел.
ЦСКА и «Арсенал» проведут закрытый товарищеский матч
Лол конь, ну хоть бы 2 сточки вниз посмотрел.
Samuelsen
Сегодня 12:43
Теперь и Федун отслюнявит, что бы заявить игрока вне заявочного окна? или все же в январе?
Samuelsen
Сегодня 12:43
Теперь и Федун отслюнявит, что бы заявить игрока вне заявочного окна? или все же в январе?