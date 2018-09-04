Тульский «Арсенал» подписал нападающего «Партизана»

сегодня, 12:55

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что нападающий белградского «Партизана» Огнен Ожегович пополнил ряды тульского клуба. В составе российской команды форвард будет играть на условиях аренды.

24-летний форвард является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Огнен выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в «Партизане», в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским «Динамо» и «Янг Бойз».

В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.

Напомним, что нападающий «Зенита» Лука Джорджевич текущий сезон проведет на правах аренды в «Арсенале».