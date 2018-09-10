  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ИталияИталия - - -
21:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ТурцияТурция - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип АлбанияАлбания - - -
21:45 сегодня Логотип СербияСербия -:- Логотип РумынияРумыния - - -
21:45 сегодня Логотип ЧерногорияЧерногория -:- Логотип ЛитваЛитва - - -
21:45 сегодня Логотип АндорраАндорра -:- Логотип КазахстанКазахстан - - -
21:45 сегодня Логотип КосовоКосово -:- Логотип ФарерыФареры - - -
21:45 сегодня Логотип МальтаМальта -:- Логотип АзербайджанАзербайджан - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
19:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
ГлавнаяНовости

Маркизио: «Хочу каждый год выигрывать с „Зенитом“ минимум один трофей»

сегодня, 11:55

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о целях и задачах в российском клубе. Итальянец заключил с «Зенитом» двухлетний контракт.

Какие еще могут быть цели, кроме как побеждать? При этом в каждом году хотелось бы выиграть как минимум один трофей. И как можно быстрее выйти в Лигу чемпионов. Что касается срока контракта и дальнейшего будущего… Необходимо, чтобы за это время на меня посмотрели и поняли – устраиваю ли я всех. Я же в свою очередь должен по максимуму показать, на что способен. Чтобы все поняли – каков Клаудио Маркизио на поле, какую энергию для борьбы он сейчас в себе чувствует.

Я и сейчас приехал в Петербург не как турист, главная задача которого осмотреть достопримечательности. Для меня и на этот раз на первом месте будет работа. Но если появится возможность – с удовольствием ближе познакомлюсь с этим удивительным городом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Маркизио: «Мои дети были очень рады надеть футболки „Зенита“»
Вчера, 21:14 9
Маркизио: «Впечатления от Петербурга и базы „Зенита“ - самые положительные»
Вчера, 17:33 4
Агент опроверг подлинность интервью Ригони о России
07 сентября 61
Топ-10 новичков РПЛ
07 сентябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Топ9
Ригони: «Не хотел бы возвращаться в Россию»
07 сентября 108
Нобоа: «Смотрел матчи „Зенита“ с „Мольде“, кричал: „Давай-давай!“»
06 сентября 25
Обсудить
Все комментарии
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 13:06
Вроде всего ничего здесь, а мозг ему крепко за....ли.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:04
за 5-ое место трофей дают?))

Зенит 100% не будет чемпионом. Такая уверенность появилась после матча со Спартаком 0:0. на сколько щас уныл (в игровом плане) Спартак, но на фоне Зенита он смотрелся лучше. Поэтому за чемпионство будут бороться - Спартак, Локо и цска.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 13:01
Максимум - скидочную карту на заправку газпрома выиграешь )
3ton
3ton
сегодня в 12:52
Кубка России хватит .
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 12:49
Это пупсики самого маленького трофея 16 лет ждут, а потом к юбилею барыги его покупают.
4RT
4RT
сегодня в 12:44
Это ты не туда забрел!
kastites
kastites
сегодня в 12:38
ЗЕНИТ чемпион!!!!
Москали в трауре
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:38
Рoже Милла:
Будет тебе трофей в виде пятого места, не переживай)
вот сколько комментарий не читаю всегда спартачи орут 5 место а вы то где будите в фнл, хотя не желаю вам туда залететь и там вы проигрывать будете, там хорошие ком играют заранее скажу я не за зенит,я за красивый футбол.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:36
Одно слово румын:
Пятое место с помощью бабла газоалёши вполне реально
вот сколько комментарий не читаю всегда спартачи орут 5 место а вы то где будите в фнл, хотя не желаю вам туда залететь и там вы проигрывать будете, там хорошие ком играют заранее скажу я не за зенит,я за красивый футбол.
tuman960
tuman960
сегодня в 12:31
Abverin:
Терри от духа спартаковского воротит.
скоро Федун побрызгает долларовым дезодорантом и запоёт английский пенсионер соловьём о "величие"поросят и ,что с детства мечтал играть за Спартак!!!!
МКС
МКС
сегодня в 12:30
ПерекатиПоле:
Пора и в правду менять эту тенденцию распределения титулов по принципу юбилейных дат, кабинетных сговоров. А это значит, Зениту нужно быть на 2 головы сильнее московского пула. Вот к чему нужно стремиться.
Ниче обожди, у вас скоро 10 лет без побед, дадут и вам поиграть в ЛЕ без квалификации.
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 12:27
Пятое место с помощью бабла газоалёши вполне реально
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 12:26
КУБОК ГАЗПРОМА
МКС
МКС
сегодня в 12:23
Клавке давеча подарили личного Аршавина. Первый трофей в копилке.
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 12:17
ПерекатиПоле:
Терри в последний момент узнал что помимо 10 лямов лички ему по контракту придется еще и делить постель с кем то из семьи Глушаковых. И это не Дарья.
Такие лички может себе позволить платить только голубой пул что речке-вонючке неве.
МКС
МКС
сегодня в 12:17
Чет не пойму? А точно не Терри давал интервью? Все только про него и говорят.
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 12:16
Будет тебе трофей в виде пятого места, не переживай)
Faustello
Faustello
сегодня в 12:14
Этой мечтательной Маркизе с такими мечтами в Спартак )))
Вместе с Калерой пойдут на ограбление музея Поля Чудес, чтобы пополнить трофеями свой )))
Antonchik
Antonchik
сегодня в 12:13
Удачи Маркизио в Зените!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:09
parallels:
хороший настрой. не то, что у тери, который уже третий день держит оборону, забаррикадировавшись дома, и посылая селекционеров спартака куда подальше.
Терри в последний момент узнал что помимо 10 лямов лички ему по контракту придется еще и делить постель с кем то из семьи Глушаковых. И это не Дарья.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:06
Пора и в правду менять эту тенденцию распределения титулов по принципу юбилейных дат, кабинетных сговоров. А это значит, Зениту нужно быть на 2 головы сильнее московского пула. Вот к чему нужно стремиться.
Abverin
Abverin
сегодня в 12:01
parallels:
хороший настрой. не то, что у тери, который уже третий день держит оборону, забаррикадировавшись дома, и посылая селекционеров спартака куда подальше.
Терри от духа спартаковского воротит.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:59
УДАЧИ !
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 11:58
Маркизио, Газпром - мечты сбудутся!
parallels
parallels
сегодня в 11:58
хороший настрой. не то, что у тери, который уже третий день держит оборону, забаррикадировавшись дома, и посылая селекционеров спартака куда подальше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100