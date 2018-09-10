Маркизио: «Хочу каждый год выигрывать с „Зенитом“ минимум один трофей»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о целях и задачах в российском клубе. Итальянец заключил с «Зенитом» двухлетний контракт.

Какие еще могут быть цели, кроме как побеждать? При этом в каждом году хотелось бы выиграть как минимум один трофей. И как можно быстрее выйти в Лигу чемпионов. Что касается срока контракта и дальнейшего будущего… Необходимо, чтобы за это время на меня посмотрели и поняли – устраиваю ли я всех. Я же в свою очередь должен по максимуму показать, на что способен. Чтобы все поняли – каков Клаудио Маркизио на поле, какую энергию для борьбы он сейчас в себе чувствует.

Я и сейчас приехал в Петербург не как турист, главная задача которого осмотреть достопримечательности. Для меня и на этот раз на первом месте будет работа. Но если появится возможность – с удовольствием ближе познакомлюсь с этим удивительным городом.