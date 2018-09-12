Икарди сыграет за сборную Аргентины впервые с октября прошлого года

сегодня, 02:23

Нападающий «Интера» Мауро Икарди выйдет в стартовом составе сборной Аргентины в товарищеском матче против Колумбии. В прошлый раз Икарди выходил на поле в форме «альбиселесте» в октябре 2017 года в матче квалификации ЧМ -2018 с Эквадором.

Аргентина: Армани, Бустос, Пеццелья, Фунес Мори, Тальяфико, Баталья, Паласиос, Ло Чельсо, Гонсало Мартинес, Икарди, Меса.

Колумбия: Оспина, Мачадо, Барриос, Куэльяр, Санчес, Паласиос, Кинтеро, Куадрадо, Мурильо, Фалькао, Муриэль.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче Аргентина разгромила сборную Гватемалы (3:0).