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Икарди сыграет за сборную Аргентины впервые с октября прошлого года

сегодня, 02:23
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина03:00 Не начался

Нападающий «Интера» Мауро Икарди выйдет в стартовом составе сборной Аргентины в товарищеском матче против Колумбии. В прошлый раз Икарди выходил на поле в форме «альбиселесте» в октябре 2017 года в матче квалификации ЧМ-2018 с Эквадором.

Аргентина: Армани, Бустос, Пеццелья, Фунес Мори, Тальяфико, Баталья, Паласиос, Ло Чельсо, Гонсало Мартинес, Икарди, Меса.

Колумбия: Оспина, Мачадо, Барриос, Куэльяр, Санчес, Паласиос, Кинтеро, Куадрадо, Мурильо, Фалькао, Муриэль.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче Аргентина разгромила сборную Гватемалы (3:0).

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