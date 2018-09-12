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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Абель Эрнандес: «Русский язык очень сложный»

сегодня, 09:56

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, с какими трудностями он столкнулся в России, а также поведал, что живет в Москве вместе со своей невестой.

В России удивил трафик. Я никогда не жил и не играл в мегаполисах, поэтому для меня такое интенсивное движение в новинку. Но это тоже не проблема. Уверен, что адаптация не займёт много времени.

Самая большая проблема? Язык. Он очень сложный. Ну и масштабы – после маленького Халла контраст ошеломительный.

Живу в Москве с Флоренцией, моей невестой. Мы уже почти два года вместе. В свободное время гуляем по городу, открываем для себя Москву. Она и на стадион уже ходила, болела за меня.

Уругваец перебрался в ЦСКА минувшим летом. 

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:50
один из самых сложных языков. удачи в дальнейшем!
VIPded
VIPded
сегодня в 10:06
Выучишь, да еще и гражданство получишь! Успехов с ЦСКА!!!
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