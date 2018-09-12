Абель Эрнандес: «Русский язык очень сложный»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, с какими трудностями он столкнулся в России, а также поведал, что живет в Москве вместе со своей невестой.

В России удивил трафик. Я никогда не жил и не играл в мегаполисах, поэтому для меня такое интенсивное движение в новинку. Но это тоже не проблема. Уверен, что адаптация не займёт много времени.

Самая большая проблема? Язык. Он очень сложный. Ну и масштабы – после маленького Халла контраст ошеломительный.

Живу в Москве с Флоренцией, моей невестой. Мы уже почти два года вместе. В свободное время гуляем по городу, открываем для себя Москву. Она и на стадион уже ходила, болела за меня.