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«Витесс» Слуцкого может потерять Мусонду на несколько месяцев

вчера, 23:24

Полузащитник «Витесса» Шарли Мусонда, права на которого принадлежат «Челси», получил травму голени в товарищеском матче с «Антверпеном» (0:0). Игрок уже вернулся в Лондон, где ему будет поставлен точный диагноз. Есть вероятность, что повреждение окажется серьезным и 21-летний Мусонда пропустит несколько месяцев.

Это уже не первая серьезная потеря голландского клуба в этом сезоне. Ранее на долгий срок из-за перелома лодыжки выбыл защитник Расмус Телланер.

Напомним, что возглавляет «Витесс» российский специалист Леонид Слуцкий.

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Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
вчера в 23:26
Слуцкий если продержится до конца года,это будет фантастика..
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