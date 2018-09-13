«Витесс» Слуцкого может потерять Мусонду на несколько месяцев

вчера, 23:24

Полузащитник «Витесса» Шарли Мусонда, права на которого принадлежат «Челси», получил травму голени в товарищеском матче с «Антверпеном» (0:0). Игрок уже вернулся в Лондон, где ему будет поставлен точный диагноз. Есть вероятность, что повреждение окажется серьезным и 21-летний Мусонда пропустит несколько месяцев.

Это уже не первая серьезная потеря голландского клуба в этом сезоне. Ранее на долгий срок из-за перелома лодыжки выбыл защитник Расмус Телланер.

Напомним, что возглавляет «Витесс» российский специалист Леонид Слуцкий.