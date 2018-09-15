Фавр: «Выиграть у „Айнтрахта“ было непросто, мы очень довольны»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:1) в матче 3-го тура Бундеслиги.

Играть против «Айнтрахта» было нелегко. В первом тайме мы повели в счёте. Это не было совсем уж незаслуженно, но всё же нам повезло. Хоть мы и контролировали ход игры, нельзя сказать, что мы доминировали над соперником.

Во втором тайме мы очень хотели как можно скорее забить второй гол, но у нас было много проблем с контролем мяча и сдерживанием натиска соперника. Мы потеряли хладнокровие и это стоило нам пропущенного мяча.

Замены придали нам свежести. Гол, который снова вывел нас в лидеры, был очень хорош. В тот период наша команда снова была в ударе.

Мы очень довольны этой победой.