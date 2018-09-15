Сарри: «„Ливерпуль“ и „Ман Сити“ сейчас на шаг впереди „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пообщался с журналистами после матча 5-го тура АПЛ с «Кардиффом» (4:1).

Я очень доволен своими футболистами, но всегда считаю, что можно сыграть еще лучше. Мы очень опасны в атаке, но есть проблемы в обороне, будет работать над улучшением этого аспекта.

Азар уникален. Раньше я думал, что он является одним из лучших игроков в Европе, но теперь мне кажется, что, возможно, он самый лучший.

Думаю, «Ливерпуль» и «Ман Сити» сейчас на шаг впереди «Челси». Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем достичь их уровня.