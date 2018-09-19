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Головин может сыграть 15-20 минут в следующем туре чемпионата Франции

сегодня, 15:25
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб НимНим21.09.2018 в 21:45 Не начался

Полузащитник «Монако» Александр Головин может получить игровое время в матче 6-го тура Лиги 1 против «Нима». Об этом сообщил главный тренер команды Леонарду Жардим.

Напомним, что россиянин пропустил старт сезона из-за травмы голеностопа.

По Головину мы будем смотреть. Сегодня он немного потренировался, но если Александр и выйдет на поле, то на 15-20 минут. Ему нужно еще работать, сыграть пару-тройку матчей, чтобы нащупать ритм и набрать форму.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 15:45
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
    сегодня в 15:41
    Все очень хотят что бы он заиграл, но если смотреть правде в глаза не получится ничерта. Любой 18-19 летний иностранный мутант сильнее, быстрее, смелее. Как с такими конкурировать?!
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 15:37
    Давай быстрее
    Faustello
    Faustello ответил Roger Young
    сегодня в 15:30
    Кажется в России ждут его выхода больше, чем в самом Монако. Никуда он не выйдет, там есть кому и без Головина сыграть. Так расписываете, как-будто на Саше клин светом сошелся. Чай не капитан-плеймейкер с 10-летним стажем в команде. Для Монако его травма не великая потеря.
    В Химки на стажировку )))
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 15:30
    Пора бы уже
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 15:29
    Кажется в России ждут его выхода больше, чем в самом Монако.

    Никуда он не выйдет, там есть кому и без Головина сыграть.

    Так расписываете, как-будто на Саше клин светом сошелся. Чай не капитан-плеймейкер с 10-летним стажем в команде.

    Для Монако его травма не великая потеря.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 15:27
    Саша феерит в Монако )))
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