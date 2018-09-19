Головин может сыграть 15-20 минут в следующем туре чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин может получить игровое время в матче 6-го тура Лиги 1 против «Нима». Об этом сообщил главный тренер команды Леонарду Жардим.

Напомним, что россиянин пропустил старт сезона из-за травмы голеностопа.

По Головину мы будем смотреть. Сегодня он немного потренировался, но если Александр и выйдет на поле, то на 15-20 минут. Ему нужно еще работать, сыграть пару-тройку матчей, чтобы нащупать ритм и набрать форму.