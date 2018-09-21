Малком и Уолес впервые вызваны в сборную Бразилии

Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал футболистов на матчи со сборными Саудовской Аравии (12 октября, Эр-Рияд) и Аргентины (16 октября, Джидда).
Впервые в команду приглашены нападающий «Барселоны» Малком и полузащитник «Ганновера» Уолес.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Фелипе («Гремио»);
Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Данило («Манчестер Сити»); Эдер Милитан («Порту»), Фабиньо («Ливерпуль»), Маркиньос (ПСЖ), Марсело («Реал»), Миранда («Интер»), Пабло («Бордо»);
Полузащитники: Артур («Барселона»), Каземиро («Реал»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Барселона»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Уолес («Ганновер»);
Нападающие: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Эвертон («Гремио»), Малком («Барселона»), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон («Эвертон»).