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Голкипер Райан прокомментировал слухи о его переходе в МЮ

08 ноября 2018, 08:36

Голкипер «Брайтона» и сборной Австралии Мэти Райан рассказал, насколько правдива информация о том, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед», когда «красных дьяволов» покинет Давид Де Хеа.

Слухи всё время меня окружают. Если бы я действительно играл за каждую команду, с которой меня связывали, я бы прямо сейчас одновременно представлял и «Реал», и «Ливерпуль»!

Я не акцентирую внимания на слухах, но игнорировать их полностью сложно, когда твоя семья и друзья отправляют тебе сообщения, чтобы узнать, правда ли это.

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