Голкипер Райан прокомментировал слухи о его переходе в МЮ

Голкипер «Брайтона» и сборной Австралии рассказал, насколько правдива информация о том, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед», когда «красных дьяволов» покинет Давид Де Хеа.

Слухи всё время меня окружают. Если бы я действительно играл за каждую команду, с которой меня связывали, я бы прямо сейчас одновременно представлял и «Реал», и «Ливерпуль»!

Я не акцентирую внимания на слухах, но игнорировать их полностью сложно, когда твоя семья и друзья отправляют тебе сообщения, чтобы узнать, правда ли это.