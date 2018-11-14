Агент: «Альмирон точно будет играть в АПЛ»

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14 ноября 2018, 08:38

24-летний полузащитник «Атланта Юнайтед» , признанный одним из лучших игроков МЛС , может переехать в английскую Премьер-Лигу. Об этом рассказал агент парагвайского футболиста Даниэль Кампос.

Есть интерес к Альмирону и Оскару Ромеро. Я сейчас работаю с Англией, так вот два-три клуба интересуются Альмироном. Ничего конкретного пока не скажу, но Альмирон точно будет играть в Премьер-Лиге.

Кампос также прокомментировал информацию прессы о том, что лондонский «Арсенал» готов был предложить за Альмирона 11 млн фунтов.