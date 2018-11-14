Агент: «Альмирон точно будет играть в АПЛ»

24-летний полузащитник «Атланта Юнайтед» Мигель Альмирон, признанный одним из лучших игроков МЛС, может переехать в английскую Премьер-Лигу. Об этом рассказал агент парагвайского футболиста Даниэль Кампос.
Есть интерес к Альмирону и Оскару Ромеро. Я сейчас работаю с Англией, так вот два-три клуба интересуются Альмироном. Ничего конкретного пока не скажу, но Альмирон точно будет играть в Премьер-Лиге.
Кампос также прокомментировал информацию прессы о том, что лондонский «Арсенал» готов был предложить за Альмирона 11 млн фунтов.
Сумма должна быть как минимум в три раза больше, чтобы я просто поднялся с кровати и подумал о предложении.