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Агент: «Альмирон точно будет играть в АПЛ»

14 ноября 2018, 08:38

24-летний полузащитник «Атланта Юнайтед» Мигель Альмирон, признанный одним из лучших игроков МЛС, может переехать в английскую Премьер-Лигу. Об этом рассказал агент парагвайского футболиста Даниэль Кампос.

Есть интерес к Альмирону и Оскару Ромеро. Я сейчас работаю с Англией, так вот два-три клуба интересуются Альмироном. Ничего конкретного пока не скажу, но Альмирон точно будет играть в Премьер-Лиге.

Кампос также прокомментировал информацию прессы о том, что лондонский «Арсенал» готов был предложить за Альмирона 11 млн фунтов.

Сумма должна быть как минимум в три раза больше, чтобы я просто поднялся с кровати и подумал о предложении.

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ДАША Д
ДАША Д
14 ноября 2018 в 10:34
Из любительского футбола (МЛС по уровню именно такое) в профессиональный перейти весьма тяжко.
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