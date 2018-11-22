«Енисей»: «„Ахмат“ недоволен? Бюро исполкома приняло законное решение»

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев рассказал о предстоящем матче против «Ахмата», который пройдет в красноярском манеже.

Согласно нормам регламента РПЛ , команда-дебютант в качестве какой-то из арен – резервной или основной – может заявить стадион второй категории. Мы этим правом и воспользовались, обратившись в РФС . Слышал о том, что «Ахмат» недоволен. Но, на наш взгляд, бюро исполкома приняло законное решение. Не согласовывали перенос матча под крышу с «Ахматом»? Не могу пояснить эту ситуацию, потому что этим вопросом занимался спортивный директор, который сейчас находится в командировке.