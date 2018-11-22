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«Енисей»: «„Ахмат“ недоволен? Бюро исполкома приняло законное решение»

сегодня, 13:12
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев рассказал о предстоящем матче против «Ахмата», который пройдет в красноярском манеже. 

Согласно нормам регламента РПЛ, команда-дебютант в качестве какой-то из арен – резервной или основной – может заявить стадион второй категории. Мы этим правом и воспользовались, обратившись в РФС. Слышал о том, что «Ахмат» недоволен. Но, на наш взгляд, бюро исполкома приняло законное решение. Не согласовывали перенос матча под крышу с «Ахматом»? Не могу пояснить эту ситуацию, потому что этим вопросом занимался спортивный директор, который сейчас находится в командировке.

Всё о скандале вокруг матча "Енисей" - "Ахмат"

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Все комментарии
mat73
mat73
   104 / 783
сегодня в 16:18
Терек сам виноват, тк не согласился еще летом поменяться кругами с красноярцами. Что теперь обижаться, правильно!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   46 / 783
сегодня в 16:01
Енисею вообще не чего делать в футболе. А о нем еще пишут)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   368 / 783
сегодня в 14:38
Пусть играют на улице составители календаря))Все равно отмораживать нечего
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин ответил cska plus
   240 / 783
сегодня в 14:15
Сейчас можно было сыграть на юге а весной и в Красноярске терпимо, здесь вопросы в большей степени к составителям календаря.
Они уже летом играли, это второй круг будет
Василий 50
Василий 50
   121 / 783
сегодня в 14:05
"Енисею" не долго осталось в РПЛ.
Скоро о нем никто и не вспомнит.
Vladimir808
Vladimir808
   517 / 783
сегодня в 13:56
Манеж? Ну так и в манеже Терек накажет.)
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 13:54
Сейчас можно было сыграть на юге а весной и в Красноярске терпимо, здесь вопросы в большей степени к составителям календаря.
112910415
112910415
   68 / 783
сегодня в 13:46
закон суров, но он закон...это, впрочем, не точно
quinn-se
quinn-se
   66 / 783
сегодня в 13:36
Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев:
Аленичев уже перевёз свой багаж в манеж, поэтому в манеже будем играть и точка!
Antonchik
Antonchik
   88 / 783
сегодня в 13:21
Матч можно перенести и в Грозный.
счет 7-0
счет 7-0
   82 / 783
сегодня в 13:16
Какую чушь несет первый заместитель директора филиала тарасни. Решение законное, но он не может пояснить ситуацию, так как этим вопросом он не занимался.
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