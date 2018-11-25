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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.54 3.80 2.10
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.60 23.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.90 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Идет первый тайм, 9’  Спартак М 0:0  Крылья Советов 1.56 4.10 5.95
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.42 5.20
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Карадениз попрощался с болельщиками «Рубина» и возвращается в Турцию

сегодня, 14:08

38-летний полузащитник Гендениз Карадениз, завершивший свою игровую карьеру в «Рубине», решил вместе с семьей вернуться в Турцию. Экс-футболист попрощался с казанскими болельщиками.

Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани.Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных ,счастливых и успешных дней .Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома .Надеюсь ,что когда- нибудь ещё мы с вами встретимся..Всем и каждому отдельное большое спасибо.🙏🏻🙏🏻💚❤️😔 Kazan’da gecirdigimiz 11 yılin sonuna geldik. Burada sizlerle cok guzel ve basari dolu gunlerimiz oldu. Bize burayi kendi memleketimiz, yuvamiz gibi hissettirdiniz. Umarim bir gun yollarimiz yine kesisir. Hepinize cok tesekkur ederim.🙏🏻🙏🏻❤️💚😔

Публикация от Gökdeniz Karadeniz (@gokdenizkaradeniz61)

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