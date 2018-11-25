Карадениз попрощался с болельщиками «Рубина» и возвращается в Турцию

38-летний полузащитник Гендениз Карадениз, завершивший свою игровую карьеру в «Рубине», решил вместе с семьей вернуться в Турцию. Экс-футболист попрощался с казанскими болельщиками.

Вот и пришли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь с вами мы провели огромное количество прекрасных, счастливых и успешных дней. Благодаря вашей доброте и теплу мы чувствовали себя как дома. Надеюсь, что когда-нибудь еще мы с вами встретимся. Всем и каждому отдельное большое спасибо.