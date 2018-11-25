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ПСЖ планирует продать Неймара и подписать Де Хеа

сегодня, 11:19

Согласно информации британской прессы, ПСЖ всерьез рассматривает возможность приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, на которого также претендует «Ювентус».

В конце сезона у испанца истекает срок контракта с «красными дьяволами», а новое соглашение так и не было согласовано.

Средства парижане планируют выручить с продажи нападающего Неймара. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону».

Таким образом ПСЖ также избежит нарушений критериев финансового фэйр-плей. Теперь клуб собирается строить игру команды вокруг фигуры Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   33 / 802
сегодня в 12:22
Будем объективны)
Мбаппе лучше и перспективнее Неймара))) Так что правильно делают;)
нечитайло
нечитайло
   312 / 802
сегодня в 12:17
Эх Неймар в опале
Doping87
Doping87
   155 / 802
сегодня в 12:09
Чем ДеХеа лучше Лунёва?)))
Shamil79
Shamil79
   264 / 802
сегодня в 11:56
а еоворили Кавани продадут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 802
сегодня в 11:56
Черная звезда ПСЖ затмила бразильского клоуна...
Спагетти
Спагетти ответил Владимир Ушаков
   227 / 802
сегодня в 11:55
Просто посмотри сколько лет Буффону и твой вопрос отпадёт сам собой :))
Ruslan3132
Ruslan3132
   98 / 802
сегодня в 11:55
Лучше продали бы Мбаппе в Реал и строили команду вокруг Неймара ))
drug01
drug01
   91 / 802
сегодня в 11:53
Зачем тогда брали????
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   316 / 802
сегодня в 11:48
Зачем ДДХ ПСЖ если у них есть Буффон. Да и Ювентусу вратарь не особо нужен, только такой момент что Облак может уйти из Атлетико, вот его кто-то заберет а ДДХ останется в МЮ.
Alex12357
Alex12357
   648 / 802
сегодня в 11:46
Если это всё так и будет ,рад за Неймара ,что уйдёт из этого болота,пусть Тухель сделает команду МБаппе ,а мы посмотрим ,удачи ему!
cska plus
cska plus
   2 / 802
сегодня в 11:45
Давиду не нужно лезть в мешок.
ДСА
ДСА
   96 / 802
сегодня в 11:44
Какая-то нереальная сделка.
cevin cigan
cevin cigan
   126 / 802
сегодня в 11:27
    Nazi
    Nazi
       649 / 802
    сегодня в 11:26
    Скорей бы избавиться от этого бразила, одни негативные новости вокруг него. Пусть валит куда угодно.
    Пари Сен-Жермен
    Пари Сен-Жермен
       725 / 802
    сегодня в 11:25
    Не плохая идея так-то.
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