ПСЖ планирует продать Неймара и подписать Де Хеа

Согласно информации британской прессы, ПСЖ всерьез рассматривает возможность приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, на которого также претендует «Ювентус».
В конце сезона у испанца истекает срок контракта с «красными дьяволами», а новое соглашение так и не было согласовано.
Средства парижане планируют выручить с продажи нападающего Неймара. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону».
Таким образом ПСЖ также избежит нарушений критериев финансового фэйр-плей. Теперь клуб собирается строить игру команды вокруг фигуры Килиана Мбаппе.
Мбаппе лучше и перспективнее Неймара))) Так что правильно делают;)
Мбаппе лучше и перспективнее Неймара))) Так что правильно делают;)