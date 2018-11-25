ПСЖ планирует продать Неймара и подписать Де Хеа

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Согласно информации британской прессы, ПСЖ всерьез рассматривает возможность приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, на которого также претендует «Ювентус».

В конце сезона у испанца истекает срок контракта с «красными дьяволами», а новое соглашение так и не было согласовано.

Средства парижане планируют выручить с продажи нападающего Неймара. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону».