В этом сезоне посещаемость матчей РПЛ выросла на 30%

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что средняя посещаемость матчей чемпионата России в сезоне-2018/19 выросла на 30%.
Средняя посещаемость матчей РПЛ сезона-2018/19 на 30% выше, чем в прошлом сезоне. Конечно, всё это за счет лидеров, которые ведут большую работу по привлечению болельщиков. Хорошим примером является футбольный клуб «Локомотив», который занимается этим направлением и достигает целей.
В минувшем сезоне клубы РПЛ заработали на продаже билетов более 3 млрд рублей.
А Зенит - Ростов 46 000
Считать человек не научился! Бывает!
А Зенит - Ростов 46 000
Считать человек не научился! Бывает!