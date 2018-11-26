В этом сезоне посещаемость матчей РПЛ выросла на 30%

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Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что средняя посещаемость матчей чемпионата России в сезоне-2018/19 выросла на 30%.

Средняя посещаемость матчей РПЛ сезона-2018/19 на 30% выше, чем в прошлом сезоне. Конечно, всё это за счет лидеров, которые ведут большую работу по привлечению болельщиков. Хорошим примером является футбольный клуб «Локомотив», который занимается этим направлением и достигает целей.