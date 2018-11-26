  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 3.00 3.14 2.70
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 2.99 3.28 2.59
ГлавнаяНовости

В этом сезоне посещаемость матчей РПЛ выросла на 30%

сегодня, 13:21

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что средняя посещаемость матчей чемпионата России в сезоне-2018/19 выросла на 30%.

Средняя посещаемость матчей РПЛ сезона-2018/19 на 30% выше, чем в прошлом сезоне. Конечно, всё это за счет лидеров, которые ведут большую работу по привлечению болельщиков. Хорошим примером является футбольный клуб «Локомотив», который занимается этим направлением и достигает целей.

В минувшем сезоне клубы РПЛ заработали на продаже билетов более 3 млрд рублей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Фратрия»: «Только два игрока „Спартака“ голосовали за Глушакова»
Сегодня, 11:02 Комментарии87
Китайские болельщики пришли поддержать «Крылья» в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:16 ФотоКомментарии10
Несколько итальянских клубов будут наказаны за «анти-неаполитанские песни»
Вчера, 13:12 Комментарии8
ЦСКА обратился к болельщикам
24 ноября Комментарии7
«Ростов» продал 5 тысяч билетов в Черную пятницу
24 ноября Комментарии9
Фанаты «Атлетико» называли Рамоса наркоманом после слухов о допинге
24 ноября ВидеоКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Коля58
Коля58
   22 / 889
сегодня в 13:53
Сережа Прядкин ...! Отметил Локомотив а почему то не Зенит! У которого в разы выше посещаемость! Локомотив - Урал 12000 зрителей
А Зенит - Ростов 46 000
Считать человек не научился! Бывает!
Лакшери
Лакшери
   83 / 889
сегодня в 13:52
прост отголосок ЧМ , некоторые свои стадионы пытаются оправдать , некоторые показать как у них футбол полюбили в регионе ,эт все пройдет чуть позже . Статтистику смотрел ,даже сейчас стремно от тех цифр что есть 5к человек на матче ПЛ
Фата лист
Фата лист
   43 / 889
сегодня в 13:50
Ужасная посещаемость у Уфы и Енисея, одного клуба в следующем сезоне РПЛ уже точно не будет.
нечитайло
нечитайло
   294 / 889
сегодня в 13:33
Главное не снижение
ДАША Д
ДАША Д
   154 / 889
сегодня в 13:31
В следующем году произойдет коррекция и посещаемость упадет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100