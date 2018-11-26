«Спартак» намерен полностью перейти на онлайн-продажу билетов

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил, что со следующего сезона клуб намерен продавать билеты только по Интернету.

«Спартак» со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн. Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн-формат, и мы продолжим работу в этом направлении.