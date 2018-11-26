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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 3.00 3.14 2.70
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 2.99 3.28 2.59
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«Спартак» намерен полностью перейти на онлайн-продажу билетов

сегодня, 13:55

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко сообщил, что со следующего сезона клуб намерен продавать билеты только по Интернету.

«Спартак» со следующего сезона полностью планирует перейти на продажу билетов в формат онлайн. Сегодня у нас кассы работают только в дни матчей, также в этом году мы все абонементы продали через канал Digital. Большинство болельщиков предпочитают онлайн-формат, и мы продолжим работу в этом направлении.

Ранее стало известно, что в этом сезоне посещаемость матчей РПЛ выросла на 30%.

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Все комментарии
wingback
wingback
   688 / 889
сегодня в 14:05
И онлайн-покупку негров...
Гуфон за ЦСКА
Гуфон за ЦСКА
   74 / 889
сегодня в 14:01
Спартак - середняк, каждому адекватному человеку понятно!

ГАФ-ГАФ-ГАФ
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